عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیشرفت پروژه قطار شهری کرج گفت: همه گره های کاری پروژه قطار شهری کرج بازگشایی شده و در حال حاضر هیچ منعی برای بهره برداری از این پروژه وجود ندارد.

وی افزود: با تدابیر اندیشیده شده و اقدامات صورت گرفته پروژه قطار شهری کرج تا پایان دولت دهم به بهره برداری خواهد رسید.

فرهادی اظهار داشت: پروژه قطار شهری کرج در 14 کیلومتر و با 13 ایستگاه شهری به بهره برداری می رسد.

وی در خصوص بودجه و اعتبار این پروژه گفت: اعتباری بالغ بر 700 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص داده شده است.

استاندار البرز همکاری و تعامل شورای شهر و شهرداری کرج را عامل توسعه و پیشرفت روزافزون این پروژه عظیم و ارزشمند دانست.

فرهادی در خصوص پروژه همت نیز گفت: تا پایان مردادماه اتوبان همت به اتوبان فعلی متصل خواهد شد.