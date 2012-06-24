به گزارش خبرنگار مهر، علی میرسعید قاضی از پیشکسوتان علم ارتباطات با حضور در آیین معرفی سرآمدان روابط عمومی سخنان خود را با ذکر خاطره‌ای از سال 44 آغاز کرده و گفت: سال 1344 با زنده یاد دکتر منطقی به وزارت اطلاعات و جهانگردی سابق رفتیم که در آن زمان به تازگی تعریف روابط عمومی شکل می‌گرفت. اصطلاح روابط عمومی سازمان و شرح وظایف در مراحل نخستین خود بود.

وی ادامه داد: در آن زمان عده‌ای در حال تدریس، برخی در حال تدوین مطالب تخصصی و بنیادین، و عده‌ای هم مشغول به کار در این زمینه بودند و در خانواده نوپای ارتباطات و اطلاع رسانی افراد نقش‌های مختلفی را ایفا می‌کردند. مثلا زنده یاد مرعشی نجفی در بخش دفاتر اطلاع رسانی و روابط عمومی بود و بخش مدیریتی و شرح وظایف را تدوین می‌کرد. به هر حال تلاش همه آن افراد جامعه روابط عمومی و اطلاع رسانی را به اینجا رساند.

این کارشناس ارتباطات نقش نهادها مردم نهاد را بسیار مهم دانسته و عنوان کرد: من نقش نهادهای مردم نهاد را در زمینه اطلاع‌رسانی و روابط عمومی بسیار مهم می‌دانم که انجمن روابط عمومی ایران نیز در همین راستا تشکیل شد. زنده یاد ملازم که ما او را در یک تصادف از دست دادیم در زمینه فعال کردن نهادهای مردم نهاد خیلی تلاش می‌کرد.

میرسعید قاضی در بخش دیگر صحبت‌هایش اشاره کرد: در اینجا صحبت از پروفسور گرونیک شد. ما با کمک پروفسور کمالی‌پور که یکی از چهره‌های شاخص علوم ارتباطات در جهان است، از وی دعوت کردیم که در ایران حاضر شود. او ابتدا قبول کرد، ولی یک هفته بعد گفت نوه ام گفته است ایران نا امن است و از گشنگی می‌میری و من نمی‌توانم به ایران بیایم.

وی افزود: با تلاش‌های پروفسور کمالی پور توانستیم وی را قانع کنیم که به ایران بیاید که او گفت: اگر کمالی پور لحظه‌ای مرا تنها نگذارد به ایران می‌آیم. او و همسرش لاریسا گرونیک بالاخره به ایران آمدند و وقتی کارشناسان روابط عمومی ایران را با لباس‌های بسیار شیک و مرتب و چهره‌های خندان دیدند نظرشان عوض شد.

قاضی ادامه داد: او از این به بعد در همایش‌ها و سخنرانی‌هایی که حضور می‌یابد درباره خانواده روابط عمومی در ایران صحبت می‌کند.