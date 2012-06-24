مشتری داماش با "اس ام اس" انصرافش را اعلام کرد/ تیم رفت روی هوا!

امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه قرار بود روز شنبه با یکی از مشتریان باشگاه مذاکرات نهایی را انجام دهد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه امروز آقایان یک "اس ام اس" دادند و انصراف خودشان را از خرید باشگاه اعلام کردند.

وی که بسیار ناراحت بود، اضافه کرد: وضعیت تیم رفت روی هوا، خسته شدم از اینکه یک نفری برای تامین منابع مالی از صبح تا شب دویدم و هیچ نتیجه‌ای نداشت. اصلا نمی‌دانم چه اتفاقی برای تیم خواهد افتاد. از اینکه یکسری نامه بدهم، جلسه بگذارم و آخرش هیچی در نمی‌آید، کلافه شدم.

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان با بیان اینکه نمی‌داند با خودش یا تیم مشکل دارند که نمی‌گذارند تیم به فروش برود، افزود: ما آدم‌هایی هستیم که برای حفظ تیم فقط جان کندیم اما نه کمک و نه مساعدتی برای تیم وجود. هنوز قرارداد بازیکنان را هم ثبت نکردیم و واقعا رها هستیم.

عابدینی در پایان گفت: همه انرژی‌‍ام را گرفتند، انگیزه‌ای ندارم و حسابی در این مدت اذیت شدم. امیدوارم خدا کمک کند و باشگاه و تیم از این وضعیت خارج شوند.