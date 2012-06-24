شعر خوانی رحیمی در هفته هنر کردستان/صدور مجوز استخدام برای یک هنرمند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هنر کردستان شنبه شب و برای مدت چهار روز در فرهنگ سرای نیاوران تهران با برگزاری مراسم افتتاحیه و با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سه نفر از نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد.

در حالی که قرار بود مراسم راس ساعت 18 آغاز شود ولی حدود یک ساعتی گذشت و تازه زنگ آغاز مراسم افتتاحییه به صدا درآمد و در حین خیرمقدم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز معاون اول رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه معاونین وارد سالن شدند.

حضور سه نماینده مجلس در هفته هنر کردستان

سالار مرادی رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی به همراه امید کریمیان نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس نهم جزو اولین مدعوین این مراسم بودند که راس ساعت 18 وارد محوطه فرهنگ سرا شدند و ضمن دیدار با هنرمندان حاضر از غرفه های برپا شده نیز بازدید کردند.

سید احسن علوی نیز دیگر نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران هم به عنوان دیگر مدعو وارد سالن شد و پس از وی دو تن از معاونان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور وارد مراسم شدند و قبل از حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مراسم آغاز شد.

بعد از خیرمقدم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نوبت به شیرین کاری مجریان برنامه رسید، مسعود ورمزیار و سارا یوسفی از گویندگان و خبرنگاران شبکه استانی مرکز کردستان که زن و شوهر هستند با پوشیدن لباس کردی اجرای مراسم را برعهده داشتند و در طول برنامه فضای پرنشاط را در سالن ایجاد می کردند.

اجرای دف نوازی گروه عرفان قادری که با حضور دو تن از فرزندان مرحوم خلیفه میرزا آغاغوثی برگزار شد موجب تغییر فضای کلی مراسم افتتاحیه شد و پس از آن نوبت به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید تا وی نیز به بیان ویژگی های فرهنگ و هنر کردستان بپردازد.

سید محمد حسینی گفت: من در مورد جایگاه هنر و فرهنگ کردستان چیزی نمی گویم چرا که معاون اول رئیس جمهور که خود فرزند این دیار است به صورت مفصل در این مورد صحبت می کند ولی ذکر همین نکته کافی است که هم اکنون نگاه ویژه ای از سوی وزارت خانه به فرهنگ و هنر کردستان وجود دارد.

اجرای موسیقی کردی حاضران در سالن را به وجد آورد

برگزاری موسیقی کردی با هنرمندی گروه سنه به سرپرستی و خوانندگی داریوش گودرزی از دیگر بخش های برنامه بود به طوری که حاضران در این مراسم با شنیدن صدای دلنشین گودرزی با تشویق های ممتد خواستار ادامه اجرای برنامه توسط این گروه موسیقی شدند.

گروه موسیقی به درخواست محمد رضا رحیمی و معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یک قطعه دیگر اجرا کرد و پس از پایان این گروه بار دیگر مورد تشویق حاضران قرار گرفت.

صدور مجوز استخدام برای استخدام هنرمند موسیقی کردستان

بعد از اجرای موسیقی و صحبت های مجریان برنامه در خصوص انتظارات هنرمندان و فرهنگیان کردستان از معاون اول کردستانی رئیس جمهور، این بار نوبت به محمد رضا رحیمی رسید تا وی در ابتدا سخنانی را در مورد بعثت حضرت رسول (ص) بیان کند.

محمد رضا رحیمی در ادامه به جایگاه فرهنگ و تمدن کردستانی اشاره کرد و سپس به تجلیل از موسیقی کردی و اجرای گروه سنه به ویژه داریوش گودرزی پرداخت و اعلام کرد که یک مجوز اختصاصی برای استخدام داریوش گودرزی از سوی معاونت رئیس جمهور برای وی صادر می شود که البته این اقدام رحیمی مورد تشویق قرار گرفت.

رحیمی: در مقابل اتهامات وارده سکوت می کنم

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هم اکنون سه نفر از معاونان رئیس جمهور کرد زبان هستند، افزود: به همین دلیل از بدو حضور من در دولت افراد مغرض ناجوانمردی های داشته اند و اتهاماتی را مطرح می کنند ولی من سکوت کرده ام و از آن زمان هر روز یک ساعت بیشتر کار می کنم.

وی خواستار حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور از فرهنگ و هنر در استان کردستان شد و گفت: من خودم آقای حسینی را به رئیس جمهور برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کردم و خوشبختانه از بدو تصدی وی در این بخش حوزه فرهنگ کشور فضایی آرام و به دور از تنش را سپری می کند.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارادت اهل سنت و مردم استان کردستان به اهل بیت (ع) بیان کرد: مردم کردستان عشق و ارادت ویژه ای به اهل بیت دارند و به همین دلیل در شعر شاعران و نویسندگان این منطقه این مهم به چشم می خورد.

شعرخوانی رحیمی در هفته هنر کردستان

رحیمی سپس به قرائت اشعاری از شیخ رضا طالبانی از شعرای کرد زبان پرداخت که در وصف حضرت امام حسین (ع) سروده شده است.

پایان بخش برنامه های مراسم افتتاحیه هفته هنر کردستان تقدیر از هنرمندان شاخص استان بود که طی آن و با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه معاونین وی، سه نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان از بخش از برنامه برگزار شد.

در نهایت از خانواده شهید هنرمند فریدون نعمتی به صورت ویژه تقدیر شد و همچنین از استاد فردین صادق ایوبی در بخش هنرهای تجسمی، استاد محمد صابر صابر در بخش خوشنویسی، استاد علیرضا حنیفی در بخش تئاتر و استاد بهزاد غریب پور در بخش گرافیک تجلیل به عمل آمد.

بازدید از نمایشگاه برپا شده و همچنین دیدار با هنرمندان شرکت کننده در هفته هنر کردستان پایان بخش مراسم افتتاحیه این برنامه در فرهنگ سرای نیاوران تهران بود.