به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی گراشی صبح یکشنبه در نشست مدیران بخش صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اظهار داشت: به منظور انتقال اصناف آلاینده از شهرها برای ساخت فاز یک شهرک صنوف آلاینده، قطعه زمینی به مساحت 25 هکتار در منطقه تنگک بوشهر اختصاص یافت که دو قطعه دیگر نیز به همین مساحت در اینده اختصاص خواهد یافت.
وی به مشکلات مالی ایجاد این طرح اشاره کرد و ادامه داد: برای تامین 20 درصد آورده این طرح در مدت پنج سال مشکلاتی داشتیم که با مذاکراتی که وزیر راه و شهرسازی داشتیم با افزایش این مدت زمان به 15 سال موفقت شد.
رئیس مجمع امور صنفی استان بوشهر اضافه کرد: پیشنهاداتی مبنی بر واگذاری 30 درصد فضای عمومی شهرک برای ساخت بانک، رستوران و خدمات جانبی به وزارت راه و شهرسازی ارائه دادهایم که بتوانیم اورده خود را از این طریق تامین کنیم.
وی با اشاره به گرانی در سطح کشور افزود: مسئولان استانی باید برای این مشکل فکر اساسی کنند زیرا با درایت مسئولان استانی میتوانیم این مشکلات را کنترل کنیم.
گراشی ورود اغلب مواد غذایی از خارج استان را یکی از مهمترین عوامل گرانی دانست و گفت: بالا بودن هزینههای خرید و حمل مواد غذایی، اجاره بهای سنگین واحدهای صنفی و مغازهها در استان بوشهر و بالا بودن هزینههای آب و برق تاثیر بسیار زیادی در گرانی دارد.
وی ادامه داد: عدم تفکیک و کنترل در مبدا در زمینه میوه و ترهبار موجب سوء استفادههای زیادی در بازار شده که به همین دلیل شاهد تفاوت قیمت میوه و ترهبار در نقاط مختلف استان هستیم.
گراشی اضافه کرد: با توجه به اینکه مشکلات بخش تولید به بازار رسیده و مردم گرانی را در بازار به عنوان حلقه آخر میبینند، عامل گرانی را بازار میدانند و باید تلاش کنیم با نظارت بیشتر و کنترل بازار و استقرار تجهیزات دیجیتالی بار روانی این موضوع را کاهش دهیم.
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