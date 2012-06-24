اعلام رسمی انجام نشدن سفر سوم هیئت دولت به قم و اهدای دوچرخه برقی

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی بعد از سخنرانی استاندار قم در جلسه شورای اداری استان که شامگاه شنبه در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، نوبت به سخنرانی امیرآبادی، نماینده قم در مجلس نهم رسید که وی از طلبکار بودن استان قم از دولت برای سفر سوم هیئت دولت سخن گفت که با واکنش موسی پور روبرو شد.



استاندار قم با تبریک رسمی به امیرآبادی و اولین حضور او در شورای اداری استان گفت: آقای امیر آبادی در حال آب بندی است و وقتی کاملا آب بندی شد با همه توان در خدمت استان خواهند بود.



حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور ادامه داد: برای تنظیم کردن ادبیات لازم است من یادآوری کنم اینکه سفر سوم هیئت دولت به قم انجام نشد درست است اما همزمان با این سفر، سفر مقام معظم رهبری انجام شد و با حضور هیئت دولت این سفر تکمیل شد.



وی بیان داشت: در حین سفر رهبر معظم انقلاب با رایزنی‌های صورت گرفته هیئت دولت هم به قم آمد و در این سفر هزار و 400 میلیارد تومان بودجه برای قم مصوب شد.



استاندار قم با بیان اینکه طلبکاری سفر سوم در رسانه ها مطرح شده بود اما اولین بار به صورت رسمی در این جلسه مطرح می‌شود اظهار داشت: ما اگر همه تلاش خود را برای جذب اعتبارات بگذاریم و نمایندگان هم همت کنند اعتبارات کارگروه توسعه عمران و سفر رهبری را بگیرند و در بودجه بیاید بسیاری از مشکلات حل می شود.



وی با بیان اینکه تلاش برای سفرهای جدید هیئت دولت خوب است تاکید کرد: بحث طلبکاری نیست و همه بدهکار مردم هستیم و هدف خدمت داریم.



اهدای دوچرخه برقی



میزبانی از اولین دوچرخه برقی تولید استان از دیگر حاشیه های این جلسه بود؛ این دوچرخه در سال حمایت از تولید ملی از ابتدای جلسه در وسط صحن در دید مدیران قرار داشت و در انتها نیز به قید قرعه قرار شد تا سه دوچرخه به سه مدیر استانی از جمله شهردار داده شود تا با دوچرخه سر کار حاضر شوند.



این دوچرخه 40 کیلومتر در ساعت سرعت دارد و با یکبار شارژ شدن می تواند مسیر 70 کیلومتری را طی کند؛ قیمت این دوچرخه نیز بیش از 600 هزار تومان اعلام شده است و تولید بومی استان است.



توجه نهادهای نظارتی بر پروژه های عمرانی



سومین حاشیه جلسه شورای اداری استان هم مربوط به ضعف سیستم صوتی سالن جلسه و مدیر بازرسی استان بود.



استاندار خطاب به فرزادنیا، مدیرکل بازرسی استان که صدای سخنرانیش به سختی به حضار می رسید گفت: شما سیستم صوتی خود را تقویت کنید تا مشکل سیستم صوتی جلسه هم رفع شود.



وی تاکید کرد: گرچه تن صدای آقای فرزاد نیا پائین بود اما همت ایشان بلند است و مدیران حتما باید همکاری لازم را داشته باشند.



حجت الاسلام موسی‌پور اضافه کرد: نهادهای نظارتی هم توجه کنند در سال جاری شاهد توقف هیچ پروژه ای نباید باشیم و اگر اشکالی هست اعلام کنید و این پروژه ها باید با سرعت بیشتری انجام شود.



وی تأکید کرد: دستگاه های نظارتی باید یار دستگاه های اجرایی باشند و قدرت عمل و توان تصمیم گیری نباید از مدیر اجرایی گرفته شود که این بزرگ ترین خیانت است و خدمت نیست. خدمت این است که در چارجوب ضوابط و مقررات فعالیت های اجرایی با سرعت و کیفیت بیشتر انجام شود.