وضعیت نظام مهندسی البرز مناسب نیست

محمدرضا اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخابات نظام مهندسی در استان البرز و جزئیات آن گفت: این دوره از انتخابات نظام مهندسی استان البرز که قرار بود در اواخر تیرماه برگزار شود، به علت مصادف شدن با ماه مبارک رمضان و بنا به بخشنامه سراسری وزارت راه و شهرسازی به شهریورماه موکول شد.

وی اظهار داشت: متقاضیان واجد شرایط تا دوم تیرماه زمان داشتند که مراحل ثبت نام خود را به اتمام برسانند.

اسکندری گفت: در حال حاضر وضعیت نظام مهندسی البرز مناسب و رضایت بخش نیست، از این رو بهتر آن است که مهندسان پیشکسوت و دارای تجربه بیشتر در انتخابات شرکت کرده و انتخاب شوند.

وی اظهار داشت: نظام مهندسی قوی و مناسب در استان، البرزی مدرن و همگام با استانداردهای روز دنیا را رقم خواهد زد.

وی با اشاره به این موضوع که کلانشهری چون کرج به دلیل حاشیه نشینی پایتخت از بسیاری از استانداردها در حوزه راه و شهرسازی فاصله گرفته افزود: برای جبران عقب ماندگی ها و از بین برداشتن فاصله ها باید از تکرار آزمون و خطا خودداری کرد.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات نظام مهندسی استان البرز گفت: متاسفانه حضور گسترده واسطه ها و دلالان موجب شده تا توزیع کار عادلانه بین مهندسان صورت نگیرد.

اسکندری تاکید کرد: حضور واسطه ها و دلالان در استان به شکل و گستردگی فعلی به هیچ وجه شایسته مهندسان و مالکان استان نیست و باید ساماندهی شود.