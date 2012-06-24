به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست رسانه‌ای رحمت امینی رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری صبح امروز برگزار شد. امینی در این نشست با بیان اینکه حدود 16 سال با حوزه هنری در ارتباط بوده‌ و دبیر دو دوره آخر جشنواره سوره را برعهده داشته‌است، به تشریح فعالیت‌هایش از زمان حضور در مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری پرداخت و گفت: وظیفه مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد و مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تولید تئاتر در کشور است.

وی افزود: با این وجود همزمانی تأسیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با انقلاب اسلامی، انتظاراتی را در مخاطبان به وجود می‌آورد. راه اندازی تئاتر انقلابی و حمایت از تئاتر به ‌معنای اخص کلمه از جمله این انتظارات است. انتظار می‌رود حوزه هنری تئاتر را با شرایط خاصی روی صحنه ببرد.

مهمترین هدف ما جذب حداکثری مخاطب است

امینی ادامه داد: افرادی هم که در این مرکز فعالیت می‌کنند باید علاوه‌بر داشتن تخصص تئاتر اهداف حوزه هنری را نیز در نظر بگیرند. یکی از مهمتیرن اهداف حوزه هنری جذب حداکثری مخاطب است تا بتوانیم اقشار غیر تئاتری را هم جذب کنیم.

امینی عنوان کرد: تئاتر کاربردی از پنجشنبه این هفته سه روز در هفته اجرا می‌شود و بعد از اجرای هر تئاتر نیز یک متخصص به نقد و بررسی نمایش اجرا شده می‌پردازد. امسال عنوان برنامه اول و طرح تابستان با تئاتر شورایی با موضوع خانواده است چون در کنار مفاهیم انقلابی و دینی موضوع خانواده نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی توضیح داد: دومین برنامه ما انتشار ماهنامه "صحنه ماه" است که بیشتر به فعالیت‌های مراکز استانی ما در حوزه تئاتر اختصاص دارد که 15 هر ماه منتشر می‌شود. این ماهنامه در کنار فصلنامه "صحنه" منتشر می‌شود و امروز سایت آن با آدرس www.hhsahne.ir رونمایی شده است.

وی درباره دیگر برنامه‌های حوزه هنری گفت: اجراهای عمومی تئاتر از دیگر برنامه‌های ما است که با دوره‌های دیگر تفاوت‌هایی دارد. در این دوره بیشتر به سمت حمایت از دانشگاهیان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها رفته‌ایم. دو تماشاخانه مهر و ماه در حوزه وجود دارند که تماشاخانه مهر اختصاص به جذب مخاطب عام و خاص دارد و تماشاخانه ماه که سالن کوچکتری است بیشتر به سمت تجربه‌گرایی گرایش پیدا کرده است.

توجه 70 درصدی به تئاتر شهرستان‌ها

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در برنامه‌های این دوره حوزه هنری توجه 70 درصدی به تئاتر استانها است. کشف استعدادهای جوان یکی از اهداف مهم در مراکز استانی است که این امر هم در جشنواره تئاتر ماه و هم در برنامه‌های مختلف حوزه هنری مورد توجه قرار می‌گیرد.

امینی در ادامه درباره برنامه‌های در دست اقدام هم توضیح داد و گفت: همایش سراسری بچه‌های مسجد از جمله برنامه‌های آتی این مرکز است. این برنامه اشاره به کانون‌های فرهنگی مساجد دارد و بچه‌هایی هستند که در مسجد آموزش‌های فرهنگی می‌بینند. خوشبختانه دوباره این طرح راه‌اندازی شده است. مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با همکاری کانون‌های مساجد کشور قرار است این همایش سراسری را برگزار کند. همچنین در آینده نیز تئاتر زندان‌ها هم راه اندازی می‌شود.

وی درباره دیگر برنامه‌های حوزه هنری گفت: راه اندازی باشگاه تماشاگران، جلسات نقد و بررسی نمایش‌های روی صحنه و کتاب‌ها، برگزاری جلسات نمایشنامه خوانی، برپایی رادیو تئاتر و برگزاری نشست‌های علمی - پژوهشی به صورت ماهانه با حضور اساتید، کارشناسان و صاحب نظران و برپایی تئاتر کودک و نوجوان از جمله برنامه‌های آتی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری خواهد بود.

دیگر دبیر جشنواره‌ تئاتر فجر نمی‌شوم

امینی در ادامه درباره برگزاری نهمین دوره جشنواره سراسری ماه گفت: من در زمان دبیری جشنواره تئاتر فجر اعلام کردم که دیگر در جشنواره‌هایی مثل فجر که در آنها تعداد زیادی متن معرفی شوند و بعد از بازبینی تعداد بسیاری از آنها مورد قبول قرار نگیرند حضور نمی‌یابم. چون این کار در واقع هدر دادن زمان، مکان، انرژی است و یاس و افسردگی بیشتر جوانان را به همراه دارد.

وی ادامه داد: بنابراین در این دوره از جشنواره ماه ما ابتدا متن‌های قوی را انتخاب می‌کنیم تا در زمان بازبینی کمتر نمایشی رد شود. ما می‌خواهیم جشنواره تولید محور باشد و الگوی مناسبی را برای برگزاری جشنواره‌ها پیشنهاد دهد که حاصل تمرین گروه ها حتما در جایی به ثمر بنشیند. در برگزاری این جشنواره تلاش می‌کنیم تلاش افراد مورد توجه قرار گیرد و همه کارها بتوانند به اجرا برسند.

امینی درباره حمایت‌های تبلیغاتی از گروه‌های نمایشی که در حوزه هنری اجرا می‌روند توضیح داد: خوشبختانه از طریق روابط عمومی این امکان برای تمامی گروه‌هایی که در حوزه هنری نمایش‌های خود را اجرا می‌کنند فراهم شده که تبلیغات خود را به صورت رایگان انجام دهند.

وی تاکید کرد: همچنین با تعاملی که با آقای کشن‌فلاح و مومنی‌شریف انجام شده قرار است امکان حضور در بازبینی‌های جشنواره تئاتر فجر برای گروه‌هایی که در جشنواره تئاتر ماه نیز اجرا داشته‌اند فراهم شود. همچنین شورای حمایت از آثار نمایشی نیز قرار است از نمایش‌هایی که در حوزه اجرا می‌شود حمایت کنند. این کار تا به حال درباره نمایش "آینه‌دار صبح" به کارگردانی نیما گودرزی انجام شده است.

ارزشیابی و نظارت حوزه هنری منافاتی با ارزشیابی ارشاد ندارد

امینی دربار نظارت‌هایی که بر آثار به نمایش درآمده در حوزه هنری انجام می‌گیرد هم گفت: ارزشیابی و نظارتی که در حوزه هنری انجام می‌شود منافاتی با ارزشیابی وزارت ارشاد اسلامی ندارد و تا به حال نشده که ما نمایشی را تولید کنیم و مورد قبول اداره ارزشیابی و نظارت ارشاد قرار نگیرد. تلاش می‌کنیم به نحو شایسته‌ای ارزشیابی هنری و نظارت بر کار نمایش‌ها صورت گیرد.

وی عنوان کرد: تلاش می‌کنیم اجراهای تئاتر دینی و دفاع مقدس را از انحصار مناسبت‌ها خارج کنیم و برای مناسبت‌ها نمایش‌های خاص و با شکوهی را روی صحنه ببریم. مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تلاش می‌کند از شعارزدگی پرهیز و همه اقشار مختلف را به دیدن نمایش‌ها جذب کند.