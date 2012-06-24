  1. دانشگاه و فناوری
۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

خودروهای برقی بهترین خودروها/

عرضه خودروی سواری برقی با سرعت 257 کیلومتر در ساعت

عرضه خودروی سواری برقی با سرعت 257 کیلومتر در ساعت

یک شرکت سازنده خودروهای برقی نخستین نمونه ها از مدل جدید خودروهای سواری خود را عرضه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، 10 دستگاه خودروی سواری پنج نفره مدل S به عنوان نخستین نمونه های این مدل برای فروش به بازار عرضه شد. شرکت تسلا قصد دارد 5 هزار دستگاه از این خودروهای سواری را در سال جاری به فروش برساند.

مدل پایه این خودرو که به قیمت 49 هزار و 900 دلار به فروش می رسد، می تواند با یک بار شارژ 160 مایل (257.6 کیلوکتر بر ساعت) حرکت کند.


 

خودروی برقی عرضه شده از سوی شرکت تسلا

تسلا از فروش مدل قبلی این خودروی سواری که یک خودروی مسابقه به نام Roadster  بود یک میلیون دلار ضرر کرد و اکنون امیدوار است مدل S بتواند سود را به این کارخانه نوپا بیاورد.


 

مدل پایه این خودرو که به قیمت 49 هزار و 900 دلار به فروش می رسد

تسلا از سال 2008 تا کنون 2 هزار و 150 دستگاه Roadsters فروخته است.

این شرکت زاییده افکار الون ماسک بنیانگذار شرکت SpaceX است. مدیران این شرکت خودروسازی می گویند اگرچه مردم تصور می کنند خودروهای برقی به خوبی و کارایی خودروهای بنزینی نیستند اما نشان داده شده است که خوروهای برقی بهترین خودروهای جهان هستند.

با این حال تحلیل گران می گویند قیمتی که بر خودروی مدل S گذاشته شده است فروش آن را محدود خواهد کرد.

شرکت خودروسازی نیسان از پایان 2010 تا کنون کمتر از 30 هزار خودروی تمام برقی Nissan Leaf فروخته است
اما قیمت Leaf اندکی بیش از نیمی از قیمت مدل S تسلا است.

کد مطلب 1633721

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