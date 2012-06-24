به گزارش خبرنگار مهر، "دلتنگی" بیست‌ودومین نمایشگاه انفرادی فاطمه بهرامی‌ محسوب می‌شود که عصر جمعه ۹ تیرماه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در اولین ماه از فصل تابستان گشایش می‌یابد و تا ۱۹ تیر ماه ادامه خواهد داشت.



فاطمه بهرامی‌ در مورد انتخاب عنوان نمایشگاه چنین گفت: عنوان نمایشگاه با توجه به موضوع تابلوها برگرفته از حال و هوایی است که امروز دیگر نیست. غزال‌هایی که سمبل زیبایی و ظرافت و نقطه عطف تناسب در ادبیات و فرهنگ ما بوده‌اند و الان خبری از آنها نیست.



همچنین بخش دیگر تصاویر خروس‌هایی هستند که برای من همواره سمبل امید و آغاز بوده‌اند صدای خروس را که هر جا بشنوید صدای زندگی است شروع یک روز، طلوع خورشید گرم و زندگی بخش، چیزی که در زمان حاضر، کودکان ما و نسل جوان، از آن محروم مانده‌اند.



در این نمایشگاه حدود ۳۰ اثر به نمایش درخواهد آمد که با تکنیک اکرلیک و رنگ روغن روی بوم خلق شده‌اند.



فاطمه بهرامی‌متولد اسفند ۱۳۴۵ در تهران است وی در حال حاضر دانشجوی مقطع دکترای رشته پژوهش هنر است برگزاری بیش از ۲۰ نمایشگاه نقاشی انفرادی و حضور در ۱۸ نمایشگاه جمعی، ۷ نمایشگاه نقاشی در کشورهای لبنان، قطر، امریکا، روسیه، کانادا و... از فعالیت های هنری این هنرمند محسوب می‌شود.



آخرین نمایشگاه انفرادی فاطمه بهرامی‌ در سال ۹۰ در گالری والی برگزار شد.