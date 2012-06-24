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۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۴

400 دانش آموز بیرجندی در اردوهای طرح هجرت ثبت نام کردند

400 دانش آموز بیرجندی در اردوهای طرح هجرت ثبت نام کردند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بیرجند از ثبت نام 400 دانش آموز شهرستان بیرجند در اردوهای جهادی طرح هجرت3 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی جوینده پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح اردوهای طرح هجرت3 شهرستان بیرجند، با اشاره به ثبت نام 400 دانش آموز دختر و پسر در اردوهای طرح هجرت بیرجند، اظهارداشت:از این تعداد 180 دانش آموز دختر و 220 دانش آموز پسر ثبت نام کردند.

وی زمان اولین اعزام را چهارم تیرماه جاری اعلام کرد و بیان داشت: این اردوها با همکاری حوزه های محلات و دانش آموزی برگزار می شود.

سرهنگ جوینده با اشاره به نوع خدمات رسانی دانش آموزان در اردوهای طرح هجرت، تصریح کرد: مرمت، بهسازی و نوسازی، بهداشت و درمان، علمی و آموزشی، کشاورزی و منابع طبیعی، فنی و حرفه گلدوزی و خیاطی از جمله خدمات قابل ارائه توسط دانش آموزان است.

مسئول ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بیرجند هدف از برگزاری این اردوها را خودسازی جوانان، افزایش اعتماد به نفس و تقویت روحیه کار و تلاش بین جوانان، خدمات رسانی و رفع محرومیت روستاها، ایجاد امید، انگیزه و نشاط به روستائیان و توسعه و آبادی مناطق محروم ذکر کرد. 

مدیرآموزش و پرورش شهرستان بیرجند نیز در این مراسم اردوهای هجرت را فرصت مناسبی برای دانش آموزان دانست و گفت: این امر موجب استفاده بهینه از اوقات فراغت، ظرفیت ها و پتانسیل های موجود می شود.

محمد زمانی با بیان اینکه با برگزاری این اردوها فرهنگ کار و تلاش بین جوانان نهادینه می شود، اظهارداشت: این امر در بازیابی و در تمام عرصه های زندگی جوانان تاثیرگذار خواهد بود.

کد مطلب 1633753

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