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۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

عابدی عنوان کرد:

سهمیه دارویی سه داروخانه در کهگیلویه و بویراحمد قطع شد

سهمیه دارویی سه داروخانه در کهگیلویه و بویراحمد قطع شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: مسئول امور داروخانه های معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: پس از بررسی تخلفات برخی از داروخانه های استان، سهمیه دارویی سه داروخانه قطع و قرارداد یک داروخانه با سازمانهای بیمه گر لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل عابدی صبح شنبه در اولین جلسه کمیسیون قانونی ماده بیست امور داروخانه ها افزود: با توجه به برخی تخلفات، از سوابق داروسازی سه نفر از داروسازان استان نیز کسر امتیاز شد.

مسئول امور داروخانه های معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان داشت: گرانفروشی و فروش آنتی بیوتیکهای تزریقی بدون نسخه و همچنین عدم حضور مسئول فنی داروخانه ها که به طور نامحسوس پیگیری می شود، از موارد تخلف در این داروخانه ها بوده است.

عابدی همچنین اظهار داشت: چهار باب داروخانه جدید در شهرستانهای استان راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: مجوز راه اندازی چهار باب داروخانه در شهرستانهای باشت، چرام، یاسوج و دوگنبدان صادر شده است.

مسئول امور داروخانه های معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان کرد: راه اندازی این داروخانه ها با توجه به نیاز شهرستانها در تأمین دارو انجام می شود.

کد مطلب 1633761

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