غرفه های برتر نمایشگاه غنی سازی اوقات فراغت همدان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه غنی سازی اوقات فراغت استان همدان روز یکشنبه پس از یک هفته فعالیت با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.

بر همین اساس و در معرفی برترین ها، در تنوع ارائه خدمات شهرداری همدان، در استقبال از مخاطبان اداره کل ورزش و جوانان، در ابتکار و خلاقیت و نوع برنامه ها سپاه انصار الحسین و در نگاه ویژه به مخاطب خاص بهزیستی همدان به عنوان برترین ها معرفی شدند.

همچنین در ارائه فضای مطلوب در حوزه عملکرد کتابخانه های عمومی، در بخش های جانبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در بحث آموزش در محل هلال احمر و در غرفه آرایی و نظم در چیدمان اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی حائز رتبه های برتر شدند.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه مراسم جشن و مولودی خوانی ایام شعبانیه برگزار شد و 500 نیز در مسابقه روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان شرکت کردند و در پایان به 9 نفر از شرکت کنندگان هدایایی اهدا شد.

شایان ذکر است 18 اداره و دستگاه اجرایی به مدت پنج روز در نمایشگاه اوقات فراغت همدان شرکت کردند و به ارائه برنامه های خود در فصل تابستان پرداختند.

نمایشگاه غنی سازی اوقات فراغت استان همدان در پارک مردم همدان برگزار شد.