607 اثر تاریخی گلستان ثبت ملی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی پیش از ظهر یکشنبه در جمع یگان حفاظت میراث فرهنگی استان افزود: حفاظت و پاسداری از این آثار از ضروریات است .

وی اظهار داشت: یگان حفاظت میراث فرهنگی این استان در سال 79 و با جذب 50 نیرو تشکیل شد و کار حفاظت از آثار باستانی و تاریخی گلستان را آغاز کرد و دراین راستا 5 پایگاه ثابت یگان حفاظت در سطح استان ایجاد شد و تعداد 7 موزه استان نیز تحت حفاظت نیروهای این یگان است.



وی درادامه به تجهیز این یگان به امکانات شخصی، موتوری و خودرویی و لباس فرم اشاره داشت و گفت: در راستای تجهیز بیشتر این یگان ، سیستم رادیویی( بی سیم) یگان حفاظت خریداری و دکل آن در گرگان نصب شد تا درانجام امور این یگان کمک شایانی باشد.



عباسی ضمن اشاره به اینکه یگان حفاظت استان گلستان در کشور رتبه دوم را دارست و به عنوان استان برتر مطرح است، در راستای دستگیری حفاران غیرمجاز فعالیت های چشمگیری داشته است، خاطر نشان کرد: در راستای حفظ مواریث ارزشمندمان، همگی وظیفه پاسداری و حفاظت از آثار باستانی و تاریخی این سرزمین را برعهده داریم.



وی همچنین همکاری مدیران استانی، جهت حفظ مواریث تاریخی استان گلستان را مهم دانست و اظهار امیدواری کرد: با غنی تر نمودن تجهیزات یگان حفاظت این استان و فعالیت نیروهای یگان حفاظت این اداره کل ضمن حفاظت و پاسداری از آثار ارزشمند تاریخی و باستانی این استان، شاهد جذب گردشگر و رونق گردشگری در نگارستان ایران باشیم و این آثار تاریخی و باستانی و هم چنین تمدن و فرهنگ دیرینه و کهن این سرزمین که قدمتی هفت هزار ساله دارد، بیش از پیش به جهانیان معرفی شود.



در پایان این مراسم از نمایشگاه کشفیات این یگان بازدید به عمل آمده و مانوری از گشت موتوری این یگان برپا شد.