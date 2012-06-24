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۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸

عباسی:

607 اثر تاریخی گلستان ثبت ملی شدند

607 اثر تاریخی گلستان ثبت ملی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: بیش از دو هزار اثر ثبتی و غیرثبتی در استان شناسایی شده که بیش از 607 اثر آن ثبت ملی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی پیش از ظهر یکشنبه در جمع یگان حفاظت میراث فرهنگی استان افزود: حفاظت و پاسداری از این آثار از ضروریات است .

وی اظهار داشت: یگان حفاظت میراث فرهنگی این استان در سال 79 و با جذب 50 نیرو تشکیل شد و کار حفاظت از آثار باستانی و تاریخی گلستان را آغاز کرد و دراین راستا 5 پایگاه ثابت یگان حفاظت در سطح استان ایجاد شد و تعداد 7 موزه استان نیز تحت حفاظت نیروهای این یگان است.
 
وی درادامه به تجهیز این یگان به امکانات شخصی، موتوری و خودرویی و لباس فرم اشاره داشت و گفت: در راستای تجهیز بیشتر این یگان ، سیستم رادیویی( بی سیم) یگان حفاظت خریداری  و دکل آن در گرگان نصب شد تا درانجام امور این یگان کمک شایانی باشد.

عباسی ضمن اشاره به اینکه یگان حفاظت استان گلستان در کشور رتبه دوم را دارست و به عنوان استان برتر مطرح است، در راستای دستگیری حفاران غیرمجاز فعالیت های چشمگیری داشته است، خاطر نشان کرد: در راستای حفظ مواریث ارزشمندمان، همگی وظیفه پاسداری و حفاظت از آثار باستانی  و تاریخی این سرزمین را برعهده داریم.

وی همچنین همکاری مدیران استانی، جهت حفظ مواریث تاریخی استان گلستان را مهم دانست و اظهار امیدواری کرد: با غنی تر نمودن تجهیزات یگان حفاظت این استان و فعالیت نیروهای یگان حفاظت این اداره کل ضمن حفاظت و پاسداری از آثار ارزشمند تاریخی و باستانی این استان، شاهد جذب گردشگر و رونق گردشگری در نگارستان ایران باشیم و این آثار تاریخی و باستانی و هم چنین تمدن و فرهنگ دیرینه و کهن این سرزمین که قدمتی هفت هزار  ساله دارد، بیش از پیش به جهانیان معرفی شود.

در پایان این مراسم از نمایشگاه کشفیات این یگان بازدید به عمل آمده و مانوری از گشت موتوری این یگان برپا شد. 
کد مطلب 1633772

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