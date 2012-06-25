ساماندهی مداحان اهل بیت(ع) مهم ترین وظیفه کانون مداحان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر ابوالحسنی صبح روز دوشنبه در سومین جلسه کانون مداحان شهرستان سمنان آشنا سازی جوانان با فرهنگ انتظار را از مهمترین وظایف مداحان ذکر کرد و افزود: مداحان باید در این راه عزم راسخ داشته و نسبت به حفظ و تقویت ارزش‌های دینی و اسلامی تلاش کنند.

ابوالحسنی مداحان را از اقشار تاثیرگذار جامعه دانست و اظهار داشت: استفاده از این ظرفیت بسیار مهم در راه ترویج فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بسیار ضروری است.

کارشناس تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان ساماندهی مداحان اهل بیت(ع) را از مهم ترین وظایف کانون مداحان دانست و افزود: سازمان تبلیغات اسلامی در این راستا برنامه های ویژه ای دارد که مهمترین آن برگزاری دوره های آموزشی مقتل خوانی و آشنایی مداحان با مقاتل معتبر است.

ابوالحسنی گریه بر مصیبت امام حسین(ع) را بیمه کننده انسان ذکر کرد و گفت: از بارزترین اوصاف امام حسین(ع) این است که در تمام زندگی، گفتار، رفتار و کردارش طبق رضایت حق و در مسیر الهی بود.

وی تصریح کرد: امام حسین(ع) با شهادت خویش جامعه را از غرق شدن در باتلاق گمراهی و انحراف نجات داد.

کارشناس تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان با بیان اینکه هر مقدار که بنده خدا شویم به همان مقدار مطیع خدا خواهیم شد تصریح کرد: یعنی هر اطاعتی که کنیم و گناهی که انجام ندهیم یک قدم به هدف امام حسین(ع) نزدیک تر می شویم.

این سومین جلسه کانون مداحان شهرستان سمنان بود که با حضور اعضا در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان و به منظور برنامه ریزی های سال 91 برگزار شد.