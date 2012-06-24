دو هزار جاذبه تاریخی و طبیعی در گلستان شناسایی شد/ تجهیز یگان حفاظت

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد سید علی اصغر عقیلی عصر یکشنبه در نشست مسئولان میراث فرهنگی استان گلستان افزود: در راستای حفاظت اصولی از این آثار باستانی و تاریخی، ضرورت تجهیز به گشت موتوری و تجهیزات مورد نیاز این یگان احساس شد.

وی اظهار داشت: حفاظت و نگهداری از آثار باستانی و تاریخی استان گلستان بر عهده پنج پایگاه ثابت یگان حفاظت این اداره کل گذاشته شده است.

عقیلی اذعان داشت: دراین مرحله 10 دستگاه موتوری جهت این یگان خریداری شده و در کل ماموران یگان حفاظت این استان با وجود 15 دستگاه موتوری، نسبت به حفاظت و پاسداری از آثار تاریخی و باستانی این استان اقدام می کنند.



فرمانده یگان حفاظت این اداره کل خاطر نشان کرد: با تجهیز این یگان به وسایل و تجهیزات مود نیاز و حفاظت هر چه بیشتر از آثار با ارزش و تاریخی استان گلستان، آثار تاریخی و باستانی و تمدن دیرینه و کهن این سرزمین بیش از پیش معرفی و حفظ خواهد شد.