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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۴

طباطبایی خبر داد:

برگزاری 15 کلاس قرآنی در شهرستان سمنان

برگزاری 15 کلاس قرآنی در شهرستان سمنان

سمنان-خبرگزاری مهر: کارشناس علوم قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان از برگزاری 15 کلاس قرآنی به همت موسسه قرآنی باب الحوائج(ع) در مساجد شهر و روستاهای این شهرستان خبر داد.

سید حسین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری 15 کلاس قرآنی در شهرستان سمنان، افزود: این کلاس ها در 30 جلسه و به صورت حضوری توسط  موسسه قرآنی باب الحوائج(ع) در مساجد شهر و روستاهای این شهرستان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در دوره های آموزش قرآن کریم در سمنان، مخاطبان توانایی خواندن صحیح و روان آیات و سوره های قرآن کریم  به همراه تجوید نماز و صحیح خوانی آن را می آموزند.

کارشناس علوم قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان اضافه کرد: این کلاس ها پس از تبلیغات، ثبت نام، سطح بندی و کلاس بندی مخاطبان به تفکیک سطح تحصیلات و سن برگزار می شود.

طباطبایی اظهار داشت: رعایت اجمالی لهجه و مخارج حروف زبان عربی و همچنین قرائت صحیح نماز، ایجاد علاقه، توانایی مهارت در خواندن صحیح  و روان آیات و سوره های  قرآن کریم از اهداف برگزاری این کلاس ها است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون 300 نفر از خواهران و برادران در کلاس های قرآنی ویژه تابستان موسسه باب الحوائج(ع) سمنان، ثبت نام کرده اند، گفت: این کلاس ها از تیرماه سالجاری آغاز و تا مرداد ماه ادامه دارد.

به گزارش مهر: موسسه قرآنی باب الحوائج(ع) سمنان یکی از موفق ترین موسسات قرآنی وابسته به اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در سطح کشور است.

کد مطلب 1633780

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