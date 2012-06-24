ثبت 36 هزار پرونده در پزشکی قانونی کردستان/ 95 درصد معاینات سرپایی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا همایون پور ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج اظهار داشت: در سال 90 علیرغم کمبود نیروی انسانی و پزشک در مراکز پزشکی قانونی استان 36 هزار و 800 پرونده ثبت و بررسی شد.

وی افزود: پرونده های ثبت شده در این مراکز عمدتا در چهار بعد معاینات سرپایی، معاینات اجساد، کمیسیون های پزشکی و اقدامات آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد.

95 درصد معاینات سرپایی است

مدیر کل پزشکی قانونی کردستان با بیان اینکه بیش از 95 درصد از پرونده های ارجاعی به پزشکی قانونی برای معاینه سرپایی است، ادامه داد: میزان پرونده های ثبت شده در بعد معاینات سرپایی در سال 90 نسبت به سال قبل از آن سه درصد کاهش را نشان می دهد.

همایون پور یادآور شد: در مرکز پزشکی قانونی سنندج پنج درصد و در کامیاران 11 درصد پرونده معاینات سرپایی افزایش و در مراکز پزشکی قانونی سقز سه درصد، قروه 10 درصد، مریوان 16 درصد، بانه هشت درصد، بیجار 12 درصد و دیواندره 15 درصد کاهش یافت.

وی در ادامه گفت: میزان پرونده های ثبت شده در مراکز پزشکی قانونی استان کردستان در بخش معاینات ثبت شده در سه ماهه اول سال 91 نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش را نشان می دهد.

میزان معاینه اجساد در مراکز پزشکی قانونی کاهش یافت

مدیر کل پزشکی قانونی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به میزان پرونده های ثبت شده در بخش معاینات اجساد اشاره کرد و افزود: در این بعد آمارها نشان می دهد در سال گذشته هفت درصد نسبت به سال 89 کاهش یافته است.

همایون پور اظهار داشت: در مرکز پزشکی قانونی سنندج 10 درصد و بانه دو درصد پرونده معاینات اجساد افزایش و در مراکز پزشکی قانونی سقز 15 درصد، قروه شش درصد، بیجار 14 درصد، کامیاران 32 درصد و دیواندره 43 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در بعد معاینات اجساد در سه ماهه اول سال 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مراکز پزشکی قانونی استان کردستان کاهش 17 درصدی را نشان می دهند.

افزایش 151 درصدی اقدامات آزمایشگاهی

مدیر کل پزشکی قانونی کردستان در ادامه یادآور شد: در سال 90 نسبت به سال 89 در بعد پرونده های ورودی به کمیسیون پزشکی 9 درصد کاهش و در بخش اقدامات آزمایشگاهی 51 درصد افزایش داشته ایم.

همایون پور گفت: در سه ماه نخست سال 91 نسبت به سال 90 نیز میزان پرونده های ورودی به بخش کمیسیون پزشکی 22 درصد و در بخش اقدامات آزمایشگاهی 151 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزایش حجم پرونده های ورودی به آزمایشگاه را عدم وجود آزمایشگاه آسیب شناسی و افتتاح این مرکز در سنندج عنوان کرد.

تعطیلی سه مرکز پزشکی قانونی در کردستان

مدیر کل پزشکی قانونی کردستان یکی از عمده ترین مشکلات پزشکی قانونی کمبود پزشک و کارشناس دانست و افزود: با توجه به دستمزد بسیار پایین نسبت به سایر ادارات و ارگان های دولتی پزشکان تمایلی برای فعالیت در این مرکز ندارند و همین امر باعث تعطیلی سه مرکز پزشکی قانونی در استان شد.

همایون پور اظهار داشت: هر چند که طی چند سال گذشته در مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب رسید که باعث افزایش حقوق پرسنل و پزشکان در حال خدمت در پزشکی قانونی کشور می شد اما این قانون در سال 90 تنها چهار ماه اجرا شد.

وی همین امر را باعث تعطیلی سه مرکز پزشکی قانونی شهرستان های دهگلان، دیواندره و مریوان عنوان کرد و ادامه داد: تعطیلی این مراکز باعث بالا رفتن هزینه های کالبد شکافی اجساد و معاینه مصدومان انتقالی از این شهرستان ها به مرکز استان شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی کردستان یادآور شد: سال گذشته خوشبختانه اعتبارات مناسبی به پزشکی قانونی استان تزریق شد و طی چند ماه آینده دو مرکز مریوان و سقز تحویل موقت شد و سالن تشریح سنندج نیز در حال حاضر 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای بهره برداری از آن نیاز به دو میلیارد تومان اعتبار است.

تجهیز آزمایشگاه سم شناسی پزشکی قانونی کردستان به دستگاه HPLC

همایون پور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با پیگیری های مستمر و در راستای تحقق اهداف خدمت رسانی به مردم این استان یک دستگاه کروماتوگراف HPLC برای بررسی پرونده های سم شناسی از حیث شناسایی داروها و سموم خریداری شد.

وی افزود: با تجهیز این آزمایشگاه از این پس آزمایش پرونده های سم شناسی، از حیث شناسایی داروها و سموم به صورت مستقل در این مرکز انجام می شود.

راه اندازی آزمایشگاه آسیب شناسی

مدیر کل پزشکی قانونی کردستان اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر کارشناسان آزمایشگاه و با خرید دستگاه ‌های میکروتوم، روتاری پروسسور و ... نیز آزمایشگاه آسیب شناسی اداره کل پزشکی قانونی کردستان به بهره برداری رسید.

همایون پور ادامه داد: با توجه به انجام آزمایشات سم شناسی و آسیب شناسی در این مرکز، تأئید پرونده های آزمایشگاهی به تجهیزات بیشتری از جملهHPLC یاGC/MS نیاز دارد تا از ارسال نمونه های مشکوک مثبت به استان ‌های همجوار و همچنین صرف وقت زیاد، جلوگیری شود.

وی در پایان سخنان خود یادآور شد: برای احداث و تجهیز این مرکز اعتباری بالغ بر 350 میلیون تومان صرف شده است.