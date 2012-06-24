به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب شورای گسترش آموزش عالی، رشته های کارشناسی ارشد مهندسی پلاسما، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش روانشناسی ورزشی، ریاضی کاربردی ـ تحقیق در عملیات و مهندسی هوافضا ـ دینامیک پرواز و کنترل در دانشگاه تبریز، مهندسی زلزله در دانشگاه صنعتی سهند، معماری اویونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیریت جهانگردی و موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) در دانشگاه تهران، فناوری نانو ـ نانومواد و علوم و فناوری نانو ـ نانوشیمی و شیمی ـ شیمی فیزیک در دانشگاه مراغه، مدیریت بازرگانی در دانشگاه هرمزگان، علوم و فناوری نانو ـ نانوشیمی، زمین شناسی ـ ژئوشیمی و علوم کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان ایجاد می شود.

همچنین این شورا با ایجاد رشته های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ سازه های آبی، مهندسی کشاورزی ـ علوم خاک، الهیات و معارف اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، جامعه شناسی، کارآفرینی، حقوق خصوصی، فناوری نانو ـ نانو مواد و مشاوره در دانشگاه رازی، MBE در دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی کشاورزی گرایشهای سازه های آبی، گرایش گیاهان زینتی و فیزیولوژی دام، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت، مدیریت آموزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی، آموزش زبان انگلیسی، روانشناسی تربیتی، زیست شناسی ـ علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی، انگل شناسی و باکتری شناسی در دانشگاه لرستان موافقت کرد.

شورای گسترش آموزش عالی، ایجاد رشته های کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی ـ مرتع داری، مدیریت بازرگانی و برنامه ریزی شهری در دانشگاه ارومیه، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ فیزیولوژی ورزشی، حسابداری، مهندسی شیمی ـ بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و آمار ریاضی در دانشگاه سمنان، موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) در دانشگاه هنر تهران، سینما در دانشگاه تربیت مدرس، مهندسی برق ـ مخابرات (گرایش های میدان و سیستم) در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، مهندسی معماری، مهندسی منابع طبیعی ـ جنگلداری و علوم اقتصادی، مدیریت سیاستگذاری عمومی، ادبیات قرآنی، دین و رسانه، برنامه ریزی آموزشی و درسی، بلاغت و نقد ادبی و مترجمی عرب در دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه را به تصویب رساند.

موافقت با ایجاد رشته های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی در گرایشهای هواشناسی کشاورزی، منابع آب و شناسایی و مبارزه با علفهای هرز و مترجمی زبان عربی در دانشگاه بوعلی سینا، مهندسی کشاورزی گرایشهای بیماری شناسی گیاهی، اصلاح نباتات، علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی و معطر و آبیاری و زهکشی، زبان و ادبیات عربی گرایش ادبیات عربی و مهندسی عمران - سازه در دانشگاه بیرجند، زیست فناوری کشاورزی (بیوتکنولوژی ) در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، مهندسی کشاورزی گرایشهای علوم خاک و بیماری شناسی گیاهی در جیرفت، مهندسی کشاورزی ـ کشاورزی اکولوژیک (آگرواکولوژی) در شیراز ـ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، مهندسی شیمی ـ پلیمر در دانشگاه شیراز، مهندسی تولیدات گیاهی گرایش اصلاح گیاهان باغبانی در دانشگاه زابل، مهندسی کشاورزی ـ سازه های آبی و مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی در دانشگاه زنجان از دیگر مصوبات شورای گسترش آموزش عالی است.

همچنین این شورا ایجاد رشته های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایشهای علوم و تکنولوژی بذر، علوم باغبانی گرایش میوه کاری، اصلاح نباتات، کشاورزی اکولوژیک (آکرواکولوژی) و مهندسی کامپیوتر ـ معماری کامپیوتر در دانشگاه شاهد، شیمی ـ شیمی آلی در دانشگاه شاهرود، مهندسی کشاورزی ـ مکانیک ماشینهای کشاورزی در دانشگاه شهید چمران اهواز، فیزیک ـ حالت جامد، مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی، محاسبات نرم ـ ساختارهای جبری منطقی، مشاوره، زبان و ادبیات عربی ـ ادبیات عربی، مترجمی زبان عربی و مهندسی معماری در دانشگاه محقق اردبیلی، مهندسی منابع طبیعی تکثیر و پرورش آبزیان در صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ـ فرآوری محصولات شیلاتی و جنگل شناسی و اکولوژی جنگل در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، فیزیک ـ فیزیک هسته ای در دانشگاه گلستان را نیز تصویب کرد.

رشته های کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایشهای مدیریت مناطق بیابانی و بوم شناسی آبزیان شیلاتی، مهندسی کشاورزی ـ علوم و تکنولوژی بذر، شیمی ـ شیمی تجزیه در دانشگاه شهرکرد، مهندسی کشاورزی در علوم و صنایع غذایی و حشره شناسی کشاورزی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان نیز با موافقت این شورا ایجاد می شوند.