دو پروژه گردشگری آزادشهر تکمیل می شوند

قربان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا کنون 2500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی در پارک گردشگری زیتون تپه هزینه شده است.

عباسی از جمله اقدامات انجام شده در این مجموعه گردشگری را روشنایی و احداث آبروی محور مسیر، احداث پلکان سلامت در کمپینگ برشمرد و افزود: روشنایی محور کمپینگ گردشگری زیتون تپه و سایر اقدامات تکمیلی شامل احداث آلاچیق و محوطه سازی و... از دیگر مواردی است که در این پروژه انجام خواهد شد.

وی در ادامه اعتبار پیش بینی شده جهت تکمیل این پروژه رادر سال جاری، سه میلیارد ریال عنوان کرد و تصریح کرد: مجموعه گردشگری زیتون تپه آزادشهر از جمله زیرساخت هایی است که به توسعه همه جانبه و پایدار شهرستان کمک خواهد کرد.

عباسی با اشاره به اهمیت توسعه صنعت گردشگری در استان، افزود: سرمایه گذاران و مشاوران طرح های گردشگری در این استان با حمایت های مسئولان استانی و کشوری، به اجرای پروژه‌های بزرگ گردشگری می پردازند تا با ساماندهی و ایجاد امکانات گردشگری شاهد رونق بیش از پیش صنعت گردشگری و حضور گردشگران در این استان باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: پروژه گردشگری پارک شبنم نوده خاندوز در شهرستان آزادشهر با اعتباری بالغ بر سه میلیارد یلیون ریال در سال جاری تکمیل خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در ادامه افزود: تاکنون اقداماتی چون محوطه سازی، مبلمان، احداث آبنما و آبشار مصنوعی به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی و سنگ فرش مسیر و دیواره مالون در این پروژه گردشگری انجام شده است.

وی هم چنین با اشاره به این که پارک شبنم نوده خاندوز در فاصله 6 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان آزادشهر واقع شده، یادآور شد: هزینه انجام شده در این پروژه تا سال گذشته، از محل اعتبارات ملی مبلغ 3900 میلیون ریال و از محل اعتبارات استانی 1000 میلیون ریال است.

وی در پایان گفت: با تکمیل این پروژه های گردشگری، صنعت گردشگری در این مناطق بیش از پیش رونق یافته و شاهد رضایت گردشگران و مسافران باشیم.