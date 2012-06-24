بازدید مسئولان اسلامشهر از کتابخانه های عمومی این شهرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سبحانی پور معاون سیاسی انتظامی فرمانداری اسلامشهر به همراه مجید جعفری رئیس اداره کتابخانه های عمومی از کتابخانه های عمومی شهید مصطفی خمینی و استاد مطهری این شهرستان بازدید کرد.

سبحانی پور در جمع مسئولان کتابخانه های عمومی این شهرستان گفت: سیره و سلوک رفتار کتابداران به حتم جایگاه ویژه و نقش به سزایی در جذب افراد به کتابخانه دارد.

وی منابع موجود درکتابخانه ها به ویژه بخش مرجع را قابل قبول دانست و بر اهمیت و توجه بیشتر به این فضای فرهنگی و گسترش آن تاکید کرد.

این مسئول یادآور شد: کتابخانه های عمومی مراکز آموزش مادام العمرند و کتابداران طلایه داران جریان دانایی محوری جامعه هستند.

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری اسلامشهر، سال 91 را سال فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه در کتابخانه های عمومی این شهرستان عنوان کرد.