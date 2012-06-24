به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه آخرین جلسه تامین مالی بخش تولید در جمع خبرنگاران، گفت: بسیاری از مشکلات بخش تولید مربوط به سرمایه در گردش است که امیدواریم با تفاهم نامه هایی که امروز به امضا رسید، بتوان شرایط مساعدتری را برای بخش تولید کشور فراهم کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته موضوع تامین مالی موضوعی نیست که بتوان بدون کار تخصصی بانک مرکزی آن را در وزارت اقتصاد به سرانجام رساند. بنابراین امیدواریم این دو دستگاه بتوانند مشکل مالی بخش صنعت را حل کنند.

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر راهکارهای تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه گفت: تخصیص ارز به ال سی و ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه همچنان در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که امیدواریم ارز یک‌هزار و 226 تومانی در اختیار بخش تولید برای واردات مواد اولیه قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها تمهیدات لازم در بودجه سال 91 صورت گرفته که 10 هزار میلیارد تومان کمک به حوزه تولید کشور را شامل می شود.

غضنفری تصریح کرد: چنانچه این منابع در اختیار وزارت صنعت قرار گیرد با آمادگی بیشتری می توانیم وارد فاز دوم شویم.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: برای تامین مالی بخش صنعت و تولید به 50 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که با این تدابیر 10 تا 20 درصد آن تامین خواهد شد.