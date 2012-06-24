تعامل سازنده شرکت برق منطقه ای سمنان با مراکز علمی- پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یداللهی پیش از ظهر روز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل شرکت برق منطقه ای سمنان اظهار داشت: این شرکت برای تقویت سیر پژوهشی و تحقیقاتی تعامل سازنده ای با دانشگاه ها و مراکز علمی- پژوهشی داشته است.

وی تصریح کرد: این شرکت در راستای استراتژیها و اهداف تعیین شده، در سال گذشته موفق به عقد سه قرارداد در خصوص "مشاوره و نظارت پروژه کیفیت توان"،" اندازه گیری پارامترهای کیفیت توان دردوره کم باری" و" اندازه گیری پارامترهای کیفیت توان دردوره پر باری" شده است.

وی، عقد دو قرارداد پروژه تحقیقاتی با عناوین پژوهشی" نرم افزار اتوماسیون محلی پست های فوق توزیع" و " هوش عاطفی مدیران و رضایت شغلی زیردستان و ارائه راهکار عملی جهت بهبود آن در شرکت" جمعاً به مبلغ یک هزار و 609 میلیون ریال را از دیگر برنامه های راهبردی شرکت برق منطقه ای استان ذکر کرد.

مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت برق منطقه ای سمنان نیز در این جلسه تصویب دستورالعمل تشویق فعالیتهای پژوهش پرسنل شامل تالیف و ترجمه کتب تخصصی برق، ارائه، چاپ مقاله، تهیه نرم افزارهای کاربردی با قابلیت بکارگیری در صنعت برق را از جمله فعالیت هایی در راستای نوآوری کیفیت و خلاقیت دانست.

مجید خطیبی تعداد کل پروژه های تحقیقاتی پیشنهادی بررسی شده در کمیته تخصصی شرکت در محور انتقال و فوق توزیع و کمیته تخصصی شرکت محور اقتصادی و اجتماعی را ۲۵ پروژه ذکر کرد و گفت: پروژه تحقیقاتی "بررسی کفایت شبکه انتقال و همچنین تبادل توان شبکه شرکت برق منطقه ای سمنان با شبکه سراسری و راهکارهای تامین کفایت و افزایش ظرفیت تبادل" و "پروژه شناسایی و تعیین میزان مولفه های اصلی تلفات در شبکه های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای سمنان" را دو پروژه دارای کد ملی از معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و خاتمه یافته شرکت در سال ۹۰ عنوان کرد.

خطیبی افزود: پیگیری خرید تجهبزات مربوط به انرژی های نو و تجهیزات آزمایشگاهی جهت بستر سازی فعالیت های پژوهشی مرتبط در سطح استان سمنان، پیگیری عقد قرار داد پروژه تحقیقاتی با عنوان امکان سنجی اقتصادی و استفاده از انرژی های نو در سطح استان، انجام مطالعات قابلیت اطمینان شبکه انتقال و فوق توزیع موجود و آینده شرکت برق منطقه ای سمنان و امکان سنجی و جایابی ادوات FACTS در شبکه انتقال با لحاظ نمودن مسائل اقتصادی و همچنین گسترش تعامل با دانشگاه ها و مراکز علمی از دیگر فعالیتهای این دفتر در سال گذشته است.