اختصاص 1.3 میلیارد دلار برای خرید هواپیما

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین در حاشیه آخرین جلسه تامین مالی بخش تولید در جمع خبرنگاران با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی صندوق توسعه ملی برای بخش تولید کشور گفت: این راهکارها از امروز عملیاتی است تا بتوان سرمایه در گردش بخش تولید کشور را به نحو مناسب و به موقع انجام داد.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: تا پایان امسال 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی در اختیار بخش تولید کشور قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد:‌ تا کنون 3 میلیارد دلار منابع صندوق به بخش صنعت اختصاص یافته که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال این رقم را به 7 میلیارد دلار برسانیم که البته در این رابطه اولویت بندی تخصیص منابع صورت گرفته است.

فرزین از اختصاص یک میلیارد و 300 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به خرید هواپیما خبر داد و گفت: همچنین 2.5 میلیارد دلار برای تکمیل پروژه‌ها به بخش پتروشیمی کشور تخصیص خواهد یافت ضمن اینکه 2 میلیارد دلار نیز برای تکمیل نیروگاه‌ها و افزایش ظرفیت تولید انرژی تعلق می‌گیرد.

وی از انعقاد قرارداد با 3 بانک جدید به عنوان بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: چنانچه ظرف مدت یک سال این بانک‌ها منابع در نظر گرفته شده را تخصیص ندهند قرارداد عاملیت با آنها لغو خواهد شد.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: اگر طرحی توجیه اقتصادی داشته باشد بانکهای عامل موظفند به آن منابع تخصیص دهند.