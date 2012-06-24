دشمن سپاه هراسی را سرلوحه امور خود قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عیسی سلیمانی، ظهر یکشنبه در جمع پاسداران و مردم میامی در مسجد جامع این شهر به مقام بلند سپاهیان در انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: سپاه پاسداران نهادی انقلابی است و حضرت امام خمینی (ره) با آن بینشی که نسبت به آینده انقلاب اسلامی داشتند فرمان تاسیس سپاه پاسداران را درسال 1358صادر کردند.

سلیمانی افزود: امروز سپاهیان در تمام عرصه های انقلاب اسلامی به خوبی درخشیده اند و در همه حال پشتیبان ولی فقیه بوده اند.

وی اظهار داشت: امام خمینی(ره) درباره این نهاد انقلابی می فرماید:انقلاب اسلامی به یکایک پاسداران نیازمند است واز بزرگترین سنگرهای انقلاب اسلامی محسوب می شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه میامی گفت: دشمن دریک زمانی شیعه هراسی و در یک زمان اسلام هراسی را درراس امور خود قرارداده بود و امروز می بینیم که سپاه هراسی را سرلوحه امورخود قرارداده است.

سلیمانی گفت: شما می بینیدکه هر اتفاقی که درهرجا می افتد مقصرآن ماجرا را سپاه می دانند وآن قدر روی این موضوع کار کرده اند و این نهاد انقلابی و این یادگارامام راحل(ره) را با عناوین مختلف تهمت می زند.

وی افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مهم ترین ارکان نظام جمهوری است ودستاوردهای بزرگی را دراین انقلاب بزرگ داشته است.

سلیمانی تاکید کرد: امروز توان این نهاد انقلابی در برابر توطئه ها افزایش یافته است و در تمام عرصه های این انقلاب کارنامه خوبی را از خود به جای گذاشته است.

