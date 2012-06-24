  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

امیری:

مجتمع آموزشی روستای "چنارستان" بویراحمد کلنگ زنی شد

مجتمع آموزشی روستای "چنارستان" بویراحمد کلنگ زنی شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مجتمع آموزشی، ورزشی و تفریحی امام جعفر صادق(ع) در روستای چنارستان شهرستان بویراحمد کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ظهر یکشنبه در حاشیه این مراسم گفت: این مجموعه در 70 هکتار و با راه اندازی تلمبه خانه، پمپاژ آب با هدف آموزش نیروی کار و تولید محصولات کشاورزی اجرایی می شود.

یونس امیری بیان داشت: حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی بهترین تدبیر در برابر توطئه دشمنان است.

وی عنوان کرد: سربازان ولایت در عرصه تولید با تلاش جهاد گونه و استفاده ازظرفیتهای موجود می توانند در توسعه کشور نقش مهمی ایفا کنند.

امیری اظهار داشت: برای تحقق شعار مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، پاسداران همگام با سایر اقشار از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنند.

کد مطلب 1633843

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها