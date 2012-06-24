کتاب "نخستین آموزگار زبان فارسی" در بوانات تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که با مقدمه و شرح و تحلیل دکترمحمود کمالی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بوانات به چاپ رسیده در مورد شخصیت، زندگی نامه و آثار میرزا محمد باقر بواناتی از شخصیتهای مشهور بوانات است.

میرزا محمد باقر بواناتی ملقب به ابراهیم جان معطر در سال 1247 در بوانات به دنیا آمد و به گفته ادوارد براون نویسنده کتاب تاریخ ادبیات ایران، او نخستین آموزگار زبان فارسی است که در لندن به آموزش زبان فارسی پرداخته و استاد تفسیر و مباحث دینی بوده است و افرادی مانند شیخ محمد عبده مفتی مصری و احمد مدحت روزنامه نگار و نویسنده اهل ترکیه از شاگردان او بوده اند و همچنین از دوستان نزدیک سید جمال الدین اسد آبادی بوده است.

میرزا محمد باقر بواناتی دارای کتابی به نام شمیسه لندنیه و سدیره ناسوتیه است که این کتاب توسط محمود کمالی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بوانات تصحیح و شرح شده است.

کمالی در مورد علت چاپ این کتاب گفت: با توجه به اینکه از میرزا محمد باقر در بین مردم بوانات به عنوان مردی بزرگ یاد می شود و کتابی مستقل در این زمینه در دسترس نبود، تصمیم به این کار گرفتم.

رئیس دانشگاه پیام نور آباده همچنین بیان کرد: برای چاپ این کتاب از نسخه های خطی کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه مرعشی نجفی قم استفاده شده است.

برای قسمتی از زندگی نامه وی نیز کتابی از آمریکا تهیه شد که در ایران موجود نبود و نیز از یک نسخه خطی از دانشگاه کمبریج انگلستان با حاشیه نویسی ادوارد براون استفاده شد.