سازمان تبلیغات اسلامی تاثیرگذارترین دستگاه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر یکشنبه در مراسم سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی افزود: همه ایام جایگاه خاصی در نزد خدا دارند ولی برخی از ایام از ویژگی منحصر به فردی برخوردار هستند که از جمله آنها اعیاد شعبانیه است و همه باید در نکوداشت این ایام همت کنند.

وی با بیان اینکه ماه شعبان از جایگاه والایی در نزد مسلمانان به خصوص شیعیان برخوردار است، تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) فرموده اند که هر کس در این ماه یک روز روزه بگیرد بهشت بر او واجب می شود و لذا شایسته است که قدر این لحظات ارزشمند را دانست .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه باید از فیوضات ماه شعبان به بهترین شکل ممکن بهره برد گفت: انسان با ترک محرمات و انجام اعمال صالح باید خود را هر چه بیشتر به خدا نزدیک تر کند.

حجت الاسلام دشتکی تصریح کرد: همه وظیفه دارند در ترویج فرهنگ دینی همت کنند و مبلغ تنها کسی نیست که لباس بر تن دارد بلکه هر کس وظیفه دارد در توسعه فرهنگ دینی تلاش کند.

وی با بیان اینکه انسان باید همیشه به یاد خدا باشد، افزود: همه امور در دست خداست و باید توکل را در زندگی مورد توجه قرار داد.

حجت الاسلام دشتکی دستگیری از ضعفا را وظیفه همه آحاد جامعه عنوان کرد و افزود: یاری مستمندان جایگاه ویژه ای در نزد خداوند دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تعظیم شعائر الهی را مورد توجه همگان قرار داد و ابراز داشت: حسنات با عمل صالح به دست می آید و عمل باید در زندگی مورد توجه باشد تا بتوان به سعادت دنیا و آخرت رسید.

حجت الاسلام دشتکی کعبه واقعی را دل انسانها دانست و گفت: موقعی که دل انسان پاک شد خدا در آن سکنی می گزیند.

وی با اشاره به اینکه باید نگاه توحیدی و سیره عملی ائمه اطهار (ع) در جامعه به بهترین شکل پیاده شود، افزود: خدا انسانها را با مال و منال و نداری امتحان می کند پس باید هوشیار بود تا از امتحانات نمره قابل قبولی گرفت.

حجت الاسلام دشتکی تصریح کرد: خداوند بعد از خلقت انسان امر تبلیغ را بر عهده پیامبران و ائمه اطهار(ع) قرار داد و در عصر حاضر هم وظیفه مبلغین است که امر دین را به بهترین شکل تبلیغ کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه امروز امر تبلیغ بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است یادآور شد: در جنگ نرم مقاوم ترین سنگر، سنگر ارزشها، اعتقادات و ارزشهای انسانی و محکمترین سنگر نیز اخلاق است.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان برنامه های بسیار خوبی را در سطح استان برگزار کرده و توانسته تاثیرات بسیار خوبی را در سطح جامعه به وجود آورد.

