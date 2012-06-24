به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مرکز بهداشت شماره دو اصفهان اظهار داشت: ریزمغذی‌ها نقش مهمی در سوخت و ساز، بیان ژن، سیستم ایمنی، بهره هوشی و یادگیری دارند و بر این اساس برای حفظ و ارتقاء سلامتی و توان یادگیری حیاتی هستند.

علی پارسا بیان داشت: بررسی کشوری ریزمغذیها (آهن ، روی ، ویتامین A و D) هر ده سال یکبار از هفت گروه سنی و جنسی (کودکان 23 – 15 ماهه، کودکان 6 ساله، نوجوانان دختر 20 – 14 سال، نوجوانان پسر 20 – 15 سال، زنان باردار، زنان 60 – 50 ساله و مردان 60 – 45 ساله ) انجام می شود .

وی ادامه داد: برای اجرای این بررسی در سال 1391 از طرف کمیته کشوری، 9 سر خوشه گروه سنی جنسی کودکان 23 – 15 ماهه و 14 سرخوشه 6 گروه سنی جنسی دیگر تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان قرار گرفته است.

پارسا افزود: هدف از اجرای این برنامه ، برنامه‌ریزی برای پیشگیری از ایجاد کمبود ریزمغذی‌ها و رفع مشکل و حرکت در راستای ارتقاء وضعیت تغذیه و سلامت کشور است.

توقیف نزدیک به یکصد کیلو گوشت غیر بهداشتی در اصفهان



بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان در جریان بازرسی‌های میدانی خود در سطح شهر اصفهان به یک مورد گوشت قرمز عرضه شده در یکی از بازارهای روز مشکوک شده و با توجه به اهمیت موضوع بلافاصله نسبت به توقیف آن به وزن تقریبی یک‌صد کیلوگرم اقدام کردند.

این گزارش حاکیست با هماهنگی لازم با سازمان دامپزشکی و تائید غیر قابل مصرف بودن گوشت مزبور از سوی کارشناسان دامپزشکی، محموله مزبور تا تعیین تکلیف نهائی و انجام تشریفات قانونی به منظور معدوم شدن تحویل سردخانه شهید مشکوة وابسته به سازمان جهاد کشاورزی شد.

افتتاح و بهره‌برداری از دو پروژه عمرانی بهداشت و درمان



مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی مرحومه حاجیه خانم فاطمه مهربد در زمینی معادل 1300 مترمربع و یک هزار مترمربع زیربنا، با هزینه‌ای بالغ بر 9 میلیارد ریال، واقع در شهر بهارستان احداث شده و مرکز سلامت منطقه‌ای مرحوم حاج عباس مهربد با مساحت دو هزار مترمربع، زیربنایی معادل 400 مترمربع و با هزینه‌ای بالغ بر2 میلیارد و 500 میلیون ریال واقع در خیابان آیت ا... اشرفی اصفهانی ، ایستگاه لادان، احداث شده است.

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان در سال 90 طی 266 دوره آموزشی امتیاز دار 48729 نفر ساعت آموزش برای کارکنان شاغل برگزار کرده است.

هر کارمند شاغل در مرکز بهداشت شماره 2 به طور میانگین 58 ساعت آموزش در سال 90 گذرانده که در مقایسه با سال 89 معادل 66 در صد افزایش داشته است.

در سال 89 معادل 30هزار و 12 نفر ساعت آموزش و میانگین 35 ساعت آموزش برای هر کارمند شاغل برگزار شده است.