محفل انس با قرآن کریم در تفت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم معنوی و با شکوه به مناسبت تولد امام حسین (ع) و سالروز تاسیس سازمان تبلیغات برگزار شد.



در این مراسم حجت الاسلام محمد علی متوسل رئیس اداره تبلیغات شهرستان تفت با تبریک ایام پرخیر و برکت ماه شعبان و خیر مقدم به حاضران به ویژه "محمد تقی خان" قاری برجسته جهان اسلام بیان کرد: قرآن در زندگی باید سرلوحه کارها قرار گیرد.

همچنین حجت الاسلام حسینی کوهستانی مدیرکل تبلیغات استان یزد با گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت امام حسین(ع) و ابوالفضل العباس (ع) و امام سجاد (ع)، چنگ زدن به ریسمان الهی راحقیقت دین که در قرآن و عترت خلاصه شده است دانست.

"محمد تقی خان" نخبه قرآنی از کشور پاکستان نیز در این مراسم به اجرای برنامه پرداخت.



مراسم تجلیل از فعالان طرح شجره طیبه یزد برگزار شد

به مناسبت میلاد حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار، همایش تجلیل از فعالان طرح شجره طیبه صالحین و جنگ نرم در یزد برگزار شد.

در این همایش از مربیان طرح صالحین در آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان یزد با لوح سپاس قدردانی به عمل آمد.



در این مراسم مرات امین الرعایا مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه، میلاد امام حسین (ع) مصادف با روز پاسدار، حضرت ابوالفضل (ع) مصادف با روز جانباز و امام زین العابدین (ع) گفت: بدون تردید استقلال، عزت و امنیت هر کشور و ملتی در گرو فداکاری مردان متعهد ان سرزمین است.



وی اضافه کرد: امروز اگر در دنیا آزاد و سربلندیم نتیجه ایثارگری ها و جانفشانی های دریادلانی است که با نثار جان و یا فدا کردن سلامتیشان از عزت و شرف ایران اسلامی پاسداری کرده اند و وظیفه ماست که امروز تکلیف خود را نسبت به این عزیزان ادا کنیم.



همایش بزرگ کوهپیمایی خانوادگی سپاه استان برگزار شد



همایش بزرگ کوهپیمایی بزرگ خانوادگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان یزد برگزار شد.



در آغاز این مراسم جانشین فرمانده سپاه الغدیر استان ضمن تشکر از خانواده های پاسدار و وابستگان سپاه که دعوت این نهاد مقدس را برای کوه پیمایی پذیرفتند، به اهداف این همایش اشاره کرد.



سرهنگ محمدحسین قرقچیان جانشین فرمانده سپاه الغدیر یزد با اشاره به اهمیت ورزش عمومی به ویژه کوهپیمایی افزود: اجرای اینگونه فعالیت ها برای پاسداران و خانواده های آنها می تواند دستاوردهای پر ثمری را به همراه داشته باشد و در نشاط، تحرک، شادابی و تقویت و تعالی روحیه آنها موثر واقع شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با استمرار حضور پرشور خانواده کارکنان و وابستگان سپاه در صحنه های بزرگ ورزشی، بسترساز تعمیم و گسترش فرهنگ ورزش کوهپیمایی و ورزش های سالمی که در اسلام بر آنها تأکید شده در بین اقشار مردم باشیم.



این همایش که با کوهپیمایی خانوادگی در محل پارک کوهستان شهرستان یزد آغاز شده بود، با برنامه های فرهنگی مختلفی از جمله اجرای سرود، اجرای نمایش رزمی و نوای مرشد زورخانه همراه بود و به قید قرعه به ده ها نفر از شرکت کنندگان جوایز نفیسی از جمله کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، مشهد مقدس و جوایز متنوع دیگر اهدا شد.