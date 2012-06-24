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۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۲

حجت‌الاسلام مظفری:

32 هزار پرونده در کرمانشاه مختومه شد

32 هزار پرونده در کرمانشاه مختومه شد

گیلان‌غرب - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از مختومه شدن 32 هزار پرونده در سال گذشته در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته قوه قضائیه، دادگاه عمومی بخش گواور افتتاح شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در آیین افتتاح این دادگاه گفت: یک میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار برای احداث وتجهیز این دادگاه هزینه شده است.

حجت‌الاسلام علی مظفری اظهار داشت: هدف دستگاه قضایی اصلاح و بازسازی مجرمان و جامعه است.

وی افزود: انتظار مردم از قاضی ومجموعه قضایی کشور اجرای قانون وقضاوت مطابق قانون و اجرای عدالت و تامین امنیت است که همواره در سرلوحه این مجموعه قرار دارد.

وی با تشریح عملکرد دادگستری استان در سال گذشته از مختومه شدن 32 هزار پرونده در سطح استان خبر داد و گفت: این در شرایطی است که پرونده‌های وارده به دادگستری‌های استان طی سال گذشته 22 هزار و 491 فقره بیشتر از مدت مشابه آن در سال قبل بوده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه سلیمان امجدیان را به عنوان نخستین رئیس دادگاه عمومی بخش گواور معرفی کرد.

کد مطلب 1633869

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