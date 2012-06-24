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۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

دکتر مدحتی خبر داد:

سالانه 120 نفر در فارس خودکشی می کنند

سالانه 120 نفر در فارس خودکشی می کنند

شیراز - خبرگزاری مهر: کارشناس طرح جامعه ایمن از وقوع سالانه 120 خودکشی در استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مدحتی ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز با اشاره به لزوم اجرای طرح جامعه ایمن در کلانشهر شیراز، گفت: پیشگیری از وقوع حادثه از مهمترین برنامه هایی است که باید در هر کلانشهر و استان اجرایی شود زیرا سالانه تعداد بسیاری از افراد به دلیل وقوع حادثه از بین می روند.

وی تصریح کرد: سالانه چهار هزار نفر در استان فارس فوت می کنند که از این تعداد دو هزار و 700 نفر بر اثر سانحه تصادف است.

کارشناس جامعه ایمن با اشاره به رتبه بندی نوع حوادث در استان فارس و شهر شیراز، گفت: سوختگی رتبه اول حوادث در شیراز را به خود اختصاص داده که در این میان بیشترین آمار سوختی در منازل و برای کودکان و نوجوانان زیر 14 سال است در حالیکه منزل باید ایمن ترین محل برای نوجوانان و کودکان باشد.

مدحتی یادآور شد: در حال حاضر شش شهر استان فارس شامل آباده، اقلید، ارسنجان، نی ریز، فراشبند و خرم بید به عنوان شهر های ایمن شناخته و آمار کمترین وقوع حادثه را به خود اختصاص داده اند.

وی تاکید کرد: لازمه انجام فعالیت های پیشگیرانه داشتن آماری درست و دقیق است درحالیکه هیچکدام از دستگاه های مربوط به حوادث از جمله پزشکی قانونی و علوم پزشکی آمار دقیق و مشابه در خصوص وضعیت فوتیهای حوادث ندارند.

کارشناس طرح جامعه ایمن افزود: اجرایی کردن طرح جامعه ایمن به عنوان یکی از ملزومات در شهر شیراز باید به تصویب برسد و در این میان لازم است تمامی دستگاه های استان همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 1633886

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