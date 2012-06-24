سال گذشته 2780 پرونده در دادگستری هرسین تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث نظری اظهار کرد: شورای حل اختلاف شهرستان هرسین به عنوان یک نهاد مردمی در حل و فصل اختلافات مطلوب بوده به نحوی که حدود یک دوم از پرونده‌های طرح شده در دادگستری هرسین در سال گذشته به شورای حل اختلاف ارجاع و در آن محل مختومه شده است.

رئیس دادگستری هرسین افزود: در سال گذشته حدود 2 هزار و 780 پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان هرسین تشکیل شده که از این تعداد حدود هزار و 200 فقره منجر به صدور کیفرخواست شده و مابقی در دادسرا مختومه شده است.

وی تاکید کرد: بیشترین پرونده‌های کیفری مربوط به مواد مخدر، صدمه بدنی و قتل در اثر تصادف و ایراد ضرب و جرح بوده است و در بحث پرونده‌های حقوقی نیز دعاوی راجع به اختلافات خانوادگی، اسناد سجلی و اختلافات ملکی بیشترین پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد.

نظری تعداد پرونده‌های وارده در سال گذشته به دادگستری هرسین را 5هزار و 400 فقره و تعداد پرونده‌های مختومه را نیز همین تعداد عنوان کرد.