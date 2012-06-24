به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کنفرانس تخصصی فناوری‌های نوین ارتباطی توسط شرکت داناک در حاشیه سومین نمایشگاه تخصصی مخابرات، اطلاع‌رسانی و صنایع وابسته با حضور اساتید برجسته حوزه مخابرات از دانشگاه شریف، صنعتی اصفهان، مخابرات ایران و مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد.

فرصتهای ایرانی در صنعت مخابرات و ۹ راهکار برای آن، فن‌آوری سوئیچینگ، چالشی رو به رشد، بررسی روند بازار مخابرات و تاثیر آن بر مدلهای کسب و کار شرکت‌های مخابراتی، موبایل ۲۰۱۵ و سرویس‌های ارزش افزوده از جمله موضوعات بررسی شده در این کنفرانس تخصصی بودند.

دکتر علی فتوت احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف یکی از سخنرانان این کنفرانس در سخنان خود تحت عنوان «فرصت‌های ایرانی در صنعت مخابرات و ۹ راه کار برای آن» با اشاره به زمینه‌های رشد در الکترونیک و مخابرات در دهه آینده مرتبط با نیازهای صرفه جوئی انرژی، ارتباطات خودروئی و سیستم‌های مخابراتی 9 راهکار برای توسعه زیرساخت‌های کشور و بازارسازی در این زمینه ارائه کرد.

همچنین حسین سعیدی در این کنفرانس در سخنرانی خود با عنوان "فناوری سوئیچینگ؛چالشی رو به رشد"، گفت: طی سه دهه گذشته صنعت مخابرات با رشد بسیاری همراه بوده و تا حد زیادی به سمت ارتباطات داده حرکت کرده است که در مرکز این توسعه، سوئچینگ پر سرعت یکی از مهم‌ترین عناصر است.

وی افزود: این پیشرفت بیشتر مدیون توسعه در زمینه‌هائی مانند توسعه مدارهای مجتمع، ارتقای پردازنده‌ها و حافظه‌ها، افزایش ظرفیت خطوط انتقال داده و البته حجم وسیع کاربردهای مختلف مورد نیاز کاربران است.

استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان و بنیانگذار و مدیر شرکت‌های MinMax Tech و Erlang Tech آمریکا افزود: سرویس‌های کابردی و نیازهای امروزی کاربران، قابلیت‌های مختلفی مانند QOS، امنیت، حفظ حریم خصوصی، Multicasting، قابلیت تحرک و …را می‌طلبد که نتیجه آن تغییر در نحوه طراحی ساختار و عملکرد سوئیچ‌ها و روترها است.

در این سخنرانی چگونگی تغییر در ساختار و قابلیت تجهیزات سوئچینگ در نسل‌های مختلف بررسی شد.

علیرضا یاری عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیر گروه پژوهشی سکوهای فناوری اطلاعات و فضای مجازی سخنران دیگر این کنفرانس بود.

وی در سخنرانی خود با موضوع « بررسی روند بازار مخابرات و تاثیر آن بر مدل‌های کسب و کار شرکت‌های مخابراتی» اظهار داشت: اگر سرویس‌های مخابراتی را بررسی کنیم خواهیم دید که روند تغییر بازار نشان دهنده گرایش کاربران به پهنای باند بیشتر و سرویس‌های پرتابل بسیار افزایش پیدا کرده است.

یاری با طرح این سئوال که در این فضای رقابتی، شرکت‌های مخابراتی چه استراتژی‌هایی را باید اتخاذ کنند و به چه تکنولوژی‌ها و سرویس‌هایی روی آورند، تصریح کرد: این سوالی است که در بررسی اجمالی مدل‌های کسب و کار شرکت‌های مخابراتی پاسخ داده خواهد شد.

وی افزود: به عنوان مثال آیا با پیشرفت سرویس ویدئو و تصویر در بستر اینترنت (OTT) آیا برای سرویس‌هایی نظیر کابل و IPTV جایگاهی وجود دارد. به هرحال می‌توان با دیدگاهی استراتژیک به این مسائل نگریست و استراتژی‌ها و راه کارهای صحیح شرکت خود را انتخاب کرد.

رسول سرائیان عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات مبین نت "موبایل ۲۰۱۵ و سرویس‌های ارزش افزوده" را به عنوان موضوع سخنرانی خود انتخاب کرد و در این خصوص مباحث ویژه‌ای را طرح کرد.

وی ارتباطات سیار را یکی از مهمترین دست آوردهای توسعه صنعت مخابرات در جهان دانست و گفت: به دلیل این اهمیت، سرویس‌های ارزش افزوده نقش کلیدی در ارائه خدمات پیشرو به کاربران را دارند.

شرکت مخابرات استان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه مرکز، مسئولان استانداری، اداره آموزش بانک صادرات، شرکت ذوب آهن، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت فولاد مبارکه، سازمان میراث فرهنگی شهرکرد، شرکت هواپیماسازی ایران، شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان، شرکت پتروشیمی رجال، شرکت فولاد آلیاژی، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان انرژی اتمی اصفهان، شرکت ایران اسپیرال، اعضای انجمن برق و الکترونیک اصفهان، شرکت پرستیژلند ایران، شرکت ارتباطات گسترش راه آینده، شرکت فرآیندکنترل نقش جهان، هیئت مدیره انجمن برق والکترونیک ایران - شاخه اصفهان و جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس تخصصی بودند.