آماده همکاری کامل برای برقراری رابطه با کرمانشاه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دوای لازم در دومین روز اجلاس سران استان‌های مرزی ایران و عراق در کرمانشاه اظهار کرد: استان میسان از نظر منابع نفتی استانی غنی است و کرمانشاه نیز دارای پتاسیل‌های بالایی است لذا زمینه ارتباط بیش از پیش این دو استان فراهم است.

وی ادامه داد: دولت جمهوری عراق برای همکاری با دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد.

استاندار میسان عراق افزود: با توجه به پتانسیل‌های کشاورزی و نفتی استان میسان طرح‌های بزرگ عمرانی مختلفی را در دست اجرا داریم که در این زمینه آماده همکاری با استان‌های خوزستان و ایلام هستیم.

لازم تصریح کرد: بخش‌های مختلف استان میسان آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری با بخش‌های خصوصی و دولتی استان کرمانشاه اعلام می‌کند.