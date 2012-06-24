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۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

استاندار میسان عراق:

آماده همکاری کامل برای برقراری رابطه با کرمانشاه هستیم

آماده همکاری کامل برای برقراری رابطه با کرمانشاه هستیم

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار میسان عراق گفت: آماده هرگونه همکاری برای برقراری روابط با استان کرمانشاه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دوای لازم در دومین روز اجلاس سران استان‌های مرزی ایران و عراق در کرمانشاه اظهار کرد: استان میسان از نظر منابع نفتی استانی غنی است و کرمانشاه نیز دارای پتاسیل‌های بالایی است لذا زمینه ارتباط بیش از پیش این دو استان فراهم است.

وی ادامه داد: دولت جمهوری عراق برای همکاری با دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد.

استاندار میسان عراق افزود: با توجه به پتانسیل‌های کشاورزی و نفتی استان میسان طرح‌های بزرگ عمرانی مختلفی را در دست اجرا داریم که در این زمینه آماده همکاری با استان‌های خوزستان و ایلام هستیم.

لازم تصریح کرد: بخش‌های مختلف استان میسان آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری با  بخش‌های خصوصی و دولتی استان کرمانشاه اعلام می‌کند.

کد مطلب 1633907

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