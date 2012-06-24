تاثیر نشستهای خارجی و داخلی سیاسی بر روی قیمت مسکن توجیه اقتصادی ندارد

رسول جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت مسکن در استان اصفهان اظهار داشت: نوسانات سال گذشته موجب افزایش قیمت مسکن قبل از نوروز 91 شد که در نهایت این افزایش بعد از سکون قیمت بازار سکه و ارز در نهایت قیمت مسکن نیز راکد شد.

وی ادامه داد: بعد از نوساناتی که در سال گذشته در زمینه سکه و ارز داشته‌ایم، این عامل تاثیر روانی خود را بر بازار مسکن گذاشت.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان اصفهان به عدم افزایش قیمت مسکن استان در سال جاری اشاره و تصریح کرد: ما هر سال با افزایش قیمت اجاره‌بها روبه‌رو هستیم و در این روزها نیز این قیمت بدون هیچگونه ضابطه‌ای افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: یک زمانی اجاره دادن مسکن برای مالکان به عنوان یک کمک هزینه زندگی تلقی میشد اما در حال حاضر برای این افراد به عنوان یک شغل درآمدزایی حساب می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان اصفهان در زمینه برخی جریانات سیاسی در کشور و در دنیا در زمینه اقتصاد به ویژه قیمت مسکن گفت: این تأثیر‌های بین‌المللی و داخلی بر روی قیمتها هیچ توجیه اقتصادی نداشته اما با نهایت تأسف نتایج این نشست‌ها بر اقتصاد ما تأثیرگذار است.

وی اضافه کرد: باید برای این افزایش بی‌رویه سالانه قیمت رهن و اجاره یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده و گفتن تنها در این مورد و وعده‌های مکرر کفایت نمی‌کند.