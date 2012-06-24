راهکارهای رسیدن به روابط عمومی سرآمد تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حمیدی‌زاده در نخستین آیین معرفی سرآمدان روابط عمومی ایران مقاله‌ای با عنوان «مدل کیمیایی مدیریت در روابط عمومی» ارائه کرد.

وی که امروز یکشنبه 4 تیرماه در این همایش سخن می‌گفت، در مقاله خود اشاره کرد: هدف این مقاله تدوین زیربناهای سیاستگذاری برای بازمهندسی نرم افرازی مدیریت روابط عمومی است تا بتوان با جامع اندیشی برای الگوسازی و نیل به سرآمد شدن روابط عمومی‌های کشور و در مسیر اهداف سند چشم انداز ایران 1404، موفقیت‌های بنیادی کسب کرد.

وی افزود: بهره‌گیری از دانش روش‌شناختی نرم در تدوین نظریه‌های 9 گانه مدل کیمیای سرآمدی، پایه‌ریز نقشه توجه و ادراک برای ضرورت برنامه‌ریزی در دستیابی به فناوری مدل پیشنهادی مقاله است.

دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری اشاره کرد: در این مقاله برای نخستین مدل کیمیای سرآمدی بر اساس نظریه‌های تصویر ذهنی، فهم و درک، زمان شناختی، ذهن های چندگانه، خرد، علم، عزت، تفکر و سازوکار ذهن و خلاقیت ارائه می شود. روش نگارش مقاله، بهره گیری از رویکرد نظریه پردازی، کالبد شناسی، تحلیل، استدلال، ارائه روش، توصیف و اخذ نتیجه برای رسیدن به مدل کیمیای سرآمدی است.

حمیدی زاده افزود: در این مقاله سعی می شود از چالش های اصلی موجودیت روابط عمومی های کشور که مسئله چگونگی پرورش کارشناسان و البته مدیران سرآمد است، سخن به میان آورد. مقاله در صدد است نشان دهد که با استفاده از نظریه پردازی و توجه به چند نظریه و چندین اصل و قضیه می توان سازوکارهایی برای ارتقاء برنامه های انسان مدار روابط عمومی های کشور تبین کرد. مقاله در پایان به ترسیم این نتیجه می پردازد که راه علاج مسئله مواجه با شبیخون های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غیر خودی ها در چارچوب سیاست های منافع راهبرد ملی، بازمهندسی هم در ایده و هم در روش های اجرایی در سطح اشخاص، مدیریت ها و سازمان ها است.

در ادامه این همایش بهروز دری دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری نیز مقاله خود را با عنوان «چرخه عمر تجربه و فعالیت ها در عرصه مدیریت دانش و مدل سرآمدی روابط عمومی» ارائه کرد.

وی در این باره گفت: مدیریت تجربه زیر مجموعه ای از مدیریت دانش محسوب می شود و چرخه عمر تجربه در چارچوب آن مطرح است. در چرخه عمر تجربه ابتدا تجربه به شکل دانش ضمنی است که با فراخواندن مرحله گردآوری تجربه انجام و پس از پالایش و معتبرسازی، تجربه به عنوان تمرینی از یک عملکرد برتر آماده انتشار و فعال سازی مجدد می شود.

وی گفت: عملکرد برتر به عنوان یک مفهوم سازمانی یک تجربه عملی واقعی است که به عنوان یکی از موفقیت ترین روش های اجرا محسوب می شود. ترازیابی مفهومی نزدیک به عملکرد برتر بوده که به عنوان راهنما برای شناسایی زمینه استفاده از عملکرد برتر عمل می کند. مهندسی تجربه با بهره گیری از عملکرد برتر و رویکردهای آن شیوه نگهداری و ذخیره سازی تجربه را مشخص می کند. فعال کردن و فراخواندن تجربه از طریق تعامل مستمر با افراد سازمان به ویژه به هنگام خروج از یک موقعیت شغلی و یا سازمانی از طریق مصاحبه انجام می شود.

این کارشناس مدیریت فرآیند مهندسی و ذخیره سازی تجربه را مهم ارزیابی کرد و گفت: این فعالیت سازمانی از جمله الزاماتی است که در آن تجربه بهبود یافته و قسمت های اصلی آن با بکارگیری روش های منظم تشریح می شود. نحوه کارکرد کارگاه تجربه و روش استدلال نمونه محور به همراه پارادایم بهبود کیفیت بخش مهمی از فرآیند مهندسی و ذخیره سازی تجربه را تشکیل می دهد.

دری در پایان گفت: فراخوانی تجربه خام با شناسایی و فراخوانی موقعیت پروژه و وظایف سازمانی کارکنان آغاز و با ارائه گزارش های منظم تجربه و دانش آفرینی ناشی از آن امکان مهندسی تجربه و ذخیره سازی را فراهم می کند. بهترین تمرین و ارزش افزوده حاصل از آن با تجربه قابلیت استفاده مجدد خواهد داشت.