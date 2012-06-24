بازداشت 16 نفر از اعضای گروهک منافقین مقیم پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، روز جمعه گذشته جمعی از شهروندان پاریس در اعتراض به جنایتهای گروهک منافقین تظاهراتی را در میدان سن میشل برگزار کردند.

اعضای گروهک منافقین ساکن پاریس با مشاهده این تجمع که علیه آنان برگزار می شد، به تظاهرات کنندگان حمله ور شدند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

پلیس فرانسه نیز اعلام کرد که 16 نفر از اعضای این گروهک را که حامل سلاحهای سرد بوده اند و در نظر داشته اند از آن علیه تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز استفاده کنند بازداشت کرده است.

خاطر نشان می شود روز جمعه گذشته تجمعات متعددی در پاریس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی علیه گروهک منافقین برگزار شد که طی آن از سران فرانسه و دیگر دولتهای اروپایی خواسته شد که سرکردگان منافقین را مورد محاکمه قرار دهند.

بغداد از تصمیم اخراج منافقین عقب نمی نشیند

در تحولی دیگر، "عارف طیفور" نایب رئیس دوم پارلمان عراق اعلام کرد: گروهک منافقین قتل عامهای وحشتناکی را علیه شهروندان کرد عراق انجام داده است و کردها از قربانیان اصلی این گروهک تروریستی هستند.

وی افزود: گروهک منافقین به تمام معنا گروهکی تروریستی محسوب می شوند و آنها در گذشته به آلت دست رژیم دیکتاتوری عراق تبدیل شده بودند.

این نماینده عضو ائتلاف کردستان تاکید کرد: گروهک منافقین بیش از 20 هزار عراقی را در دوران حاکمیت رژیم صدام به قتل رسانده است.

وی با تاکید بر لزوم محاکمه اعضای گروهک منافقین به علت ارتکاب جنایت علیه ملت عراق، افزود: بغداد از تصمیم اخراج منافقین عقب نمی نشیند.