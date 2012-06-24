کارگران کارخانجات در معرض ابتلا به اختلالات تنفسی هستند

سوسن فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نیکل یکی از عمومی‌ترین فلزات در آبهای سطحی است و ورود منابع آلوده شهری ممکن است این مقادیر را بیش از پنج برابر حالت عادی افزایش دهد.

وی تاکید کرد: مقادیر کم نیکل برای تولید سلول‌های قرمز خون در بدن انسان نیاز است، هر چند در مقادیر بالا تا حدودی می‌تواند سمی باشد.

محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد نیکل در کوتاه مدت مشکلاتی ایجاد نمی‌کند اما در طولانی مدت می‌تواند سبب کاهش وزن بدن، صدماتی به قلب، کبد، تحریک و حساسیت بالا شود، ادامه داد: نیکل می‌تواند در آبزیان تجمع یابد اما حضور آن در طول زنجیره غذایی بزرگنمایی ایجاد نمی‌کند.

وی از دفع اغلب نمک‌های نیکل که از طریق غذا وارد بدن می‌شود خبر داد و اضافه کرد: بیشترین غلظت نیکل در استخوان، ریه، کلیه و کبد دیده می‌شود.

فدایی بیان داشت: فلز روی که بعد از فولاد، آلومینیوم و مس پر مصرف‌ترین فلز صنعتی تلقی می‌شود، به عنوان محافظ فولاد در صنعت آبکاری، به صورت فلز آلیاژ‌کننده با مس برای تولید برنج، در ریخته‌گری‌ها و همچنین به صورت ترکیبات شیمیایی در لاستیک و رنگ‌ها به کار می‌رود.

محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: روی در بدن انسان، در غلظت بالا، در پروستات، استخوان، عضله و کبد پیدا شده که نیمه عمر روی باقیمانده در بدن انسان، یک سال است.

وی روی را عنصری حیاتی برای تمامی ارگانیسم‌های زنده نام برد و بیان داشت: بعضی از عوارض نامطلوب آن عبارتند از مسمومیت، تب، دل آشوبه، تهوع، استفراغ و اسهال متعاقب مصرف نوشیدنی‌های اسیدی یا غذاهایی که در ظروف گالوانیزه تهیه و نگهداری می‌شوند.