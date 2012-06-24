1.3 میلیارد ریال برای تکمیل موزه آزادشهر نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر یکشنبه در بازدید از موزه مردم شناسی آزادشهر افزود: درمجموع اعتبار هزینه شده جهت راه اندازی این موزه مردم شناسی سه میلیارد و 130 میلیون ریال است.

وی از راه اندازی و افتتاح موزه مردم شناسی آزادشهر در هفته دولت امسال خبر داد و اظهار داشت: با توجه به این که راه اندازی و ایجاد این موزه از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان گلستان است، نسبت به افتتاح موزه مردم شناسی در شهرستان آزادشهر اقدام شده است.

وی با اشاره به این که مساحت زیربنای این موزه حدود 380 مترمربع است، اهداف ایجاد این موزه را برشمرد و افزود: معرفی فرهنگ و تاریخ مردم منطقه، توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت هویت ملی و خودباوری در مردم منطقه، فراهم سازی محیطی آموزشی و تفریحی برای مردم و... از جمله اهداف ایجاد این موزه است.

عباسی در ادامه موضوعات قابل نمایش در این موزه را پوشاک و البسه اقوام ساکن در شهرستان آزادشهر، معرفی مشاغل بومی و سنتی مردم منطقه و معرفی آداب و رسوم مردم(جشن ها، عزاداری ها، بازی های محلی و...) و هم چنین معرفی جاذبه های گردشگری این شهرستان عنوان کرد.

وی افزود: این موزه از بخش های مختلف شامل اتاق مدیریت و کارکنان، یگان حفاظت(اتاق مونیتورینگ) و فروش بلیت و محصولات فرهنگی و هم چنین دو سالن نمایشگاهی 1 و2 ، مخزن و انبار تشکیل شده است.

وی یادآور شد: ساختمان این موزه در مالکیت شهرداری آزادشهر بوده که در قالب یک قرارداد واگذاری در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفت.

عباسی گفت: حدود 70 درصد از عملیات ایجاد این موزه انجام شده و مواردی از عملیات مرمت، محوطه سازی و تجهیز آن باقی مانده است.

وی درادامه مجموع اعتبارات مطالعاتی هزینه شده در این بنا را 280 میلیون ریال و مجموع اعتبارات مرمتی هزینه شده را دو میلیارد و 200 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: اعتبارات تجهیز هزینه شده دراین موزه 650 میلیون ریال است.

این مقام مسئول در پایان ایجاد موزه در شهرستان های مختلف استان را ضروری دانست و اظهار امیدواری کرد با این اقدامات ضمن افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی و رونق گردشگری استان، فرهنگ و سنت این منطقه بیش از پیش معرفی و احیا شود.