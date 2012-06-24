وزیر ارشاد بر توجه بیشتر سینماگران به تاریخ معاصر تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز یکشنبه 4 تیرماه وزیر ارشاد به همراه هیات همراه و سیداحمد میرعلایی مدیر بنیاد سینمایی فارابی در شهرک سینمایی غزالی اضر شد و از پشت صحنه تولید پروژه سینمایی "استرداد" به کارگردانی علی غفاری و تهیه‌کنندگی محسن علی‌اکبری بازدید کرد.

وزیر ار شاد در این دیدار ضمن صحبت با عوامل، با تشویق آنان خواستار افزایش تولیدات سینمای ایران در زمینه تاریخ معاصر کشورمان شد.

حسینی در این دیدار در جریان تولید "استرداد" به عنوان محصولی از بنیاد سینمایی فارابی قرار گرفت و با توضیحات کارگردان و تهیه‌کننده درباره روند ساخت این پروژه، شاهد فیلمبرداری یکی از سکانس‌های استرداد بود. در این سکانس که حمید فرخ‌نژاد بازی داشت خبر استرداد طلاها در روزنامه‌ها منتشر شده است.

پروژه "استرداد" پس از پایان فیلمبرداری در لوکیشن‌های مختلف و متنوعی همچون مسکو، دریای خزر، فریدون‌کنار، پل ورسک و... آخرین مراحل فیلمبرداری خود را در شهرک غزالی پشت سر می‌گذارد.

در این پروژه بازیگرانی چون حمید فرخ‌نژاد، فرهاد قائمیان، الیسا کاچر، الکساندر ناوانف، سیاوش چراغی‌پور، صالح میرزآقایی، علی‌رام نورایی و... جلوی دوربین رفتند.

پروژه "استرداد" از محصولات بنیاد سینمایی فارابی و به تهیه‌کنندگی محسن‌علی‌اکبری است. این فیلم برای اولین‌بار به بازخوانی برهه حساسی از تاریخ معاصر کشورمان می‌پردازد. این فیلم برای نمایش در سی‌‌ویکمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.