طرح هجرت در 445 روستای گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با استناد بر سیاست های ملحوظ در راستای منویات و اندیشه های مقام معظم رهبری و تاکیدات نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی (ره) و سیاست مقام سرپرستی در سال جهاد اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان در سال گذشته بر آن شد تا با توجه به مولفه های مطرح در یک حرکت جهادی و در مشرب اقتصادی توسعه ، یعنی همت، سلامت و توانمند سازی در مسیر فرایند بهبود همه جانبه امداد امام (ره) برای افزایش کیفیت زندگی و معیشت محرومان در راستای ماموریت های مدون سازمان قدم گذارد.
وی گفت: این نهاد در قالب استانی و در مسیر منویات مقام معظم رهبری در سال گذشته و با توجه به فقدان یک الگوی عمل راهبردی و نظام مند که بتواند همه منابع سازمان را در دامنه زمانی محدود و برای توسعه کوتاه تجمیع و بسیج سازد مدلی را بر مبنای طرح هجرت و ارتباط دو سوی مدیران و جامعه هدف طراحی نموده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گلستان با بیان اینکه در همین راستا در سال گذشته در مدت 9 ماه از 445 روستای استان بازدید انجام شد اذعان کرد: مدیران امداد امام (ره) استان از 12 هزار و 132 خانوار تحت پوشش امداد در روستاها یعنی 36 درصد مددجویان روستایی دیدار چهره به چهره داشتند که این اقدام در 33 سال گذشته بی سابقه بوده است.
رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: طرح هجرت که سال گذشته برای نخستین بار و به پیشنهاد مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان محقق شد گامی نو برای خدمت رسانی کمیته امداد به مددجویان روستایی بوده است.
پرویز خاکپور اظهار داشت: در سال گذشته طرحی به عنوان هجرت از سوی مدیرکل کمیته امداد گلستان در جلسه مدیران مطرح و پس از توافق در این جلسه در استان گلستان برای نخستین بار محقق شد که می توان با دیدار چهره به چهره مدیران در هر هفته با مددجویان توفیقات فراوانی بدست آورد.
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