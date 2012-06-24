طرح هجرت در 445 روستای گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با استناد بر سیاست های ملحوظ در راستای منویات و اندیشه های مقام معظم رهبری و تاکیدات نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی (ره) و سیاست مقام سرپرستی در سال جهاد اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان در سال گذشته بر آن شد تا با توجه به مولفه های مطرح در یک حرکت جهادی و در مشرب اقتصادی توسعه ، یعنی همت، سلامت و توانمند سازی در مسیر فرایند بهبود همه جانبه امداد امام (ره) برای افزایش کیفیت زندگی و معیشت محرومان در راستای ماموریت های مدون سازمان قدم گذارد.

وی گفت:‌ این نهاد در قالب استانی و در مسیر منویات مقام معظم رهبری در سال گذشته و با توجه به فقدان یک الگوی عمل راهبردی و نظام مند که بتواند همه منابع سازمان را در دامنه زمانی محدود و برای توسعه کوتاه تجمیع و بسیج سازد مدلی را بر مبنای طرح هجرت و ارتباط دو سوی مدیران و جامعه هدف طراحی نموده است.

حاجی اکبری با اشاره به اینکه طرح هجرت با بررسی در جلسه شورای مدیران و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و مقام سرپرستی امداد امام خمینی (ره) مورد توافق مدیران قرار گرفت، ابراز داشت: براساس این طرح مدیران و روسای ادارات شهرستان ، یک روز در هفته در روستاها حضور یافته و در یک دیدار چهره به چهره با خانواده ها و مشکلات و مسائل معیشتی آنان را مورد مداقه و بررسی قرار داده شود.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گلستان با بیان اینکه در همین راستا در سال گذشته در مدت 9 ماه از 445 روستای استان بازدید انجام شد اذعان کرد: مدیران امداد امام (ره) استان از 12 هزار و 132 خانوار تحت پوشش امداد در روستاها یعنی 36 درصد مددجویان روستایی دیدار چهره به چهره داشتند که این اقدام در 33 سال گذشته بی سابقه بوده است.



رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: طرح هجرت که سال گذشته برای نخستین بار و به پیشنهاد مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان محقق شد گامی نو برای خدمت رسانی کمیته امداد به مددجویان روستایی بوده است.



پرویز خاکپور اظهار داشت: در سال گذشته طرحی به عنوان هجرت از سوی مدیرکل کمیته امداد گلستان در جلسه مدیران مطرح و پس از توافق در این جلسه در استان گلستان برای نخستین بار محقق شد که می توان با دیدار چهره به چهره مدیران در هر هفته با مددجویان توفیقات فراوانی بدست آورد.

وی با اشاره به مزایایی عملکرد این طرح افزود: پشتیبانی و حمایت از مشاغل ایجاده شده در راستای مثمر ثمر واقع شدن آنها و همچنین شناسایی افراد جدید و مستعد اشتغال که تاکنون موفق به دریافت وام اشتغال نشده اند، پیگیری مساکن فرسوده خانوارها برای تبدیل به واحد مسکونی مهندسی ساز در حوادث غیرمترقبه دچار بیشترین خسارت شده اند ، شناسایی دختران مجرد بالای 30 سال روستایی برای ارائه آموزش، ایجاد اشتغال و ... از جمله مزیت های اجرای این طرح در استان گلستان بوده است.

بیش از 125 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد گلستان هستند.