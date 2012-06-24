  1. اقتصاد
۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

طلا گرمی 72 هزار تومان/

سکه تمام طرح قدیم 710 هزار تومان شد/ دلار 1908 تومان

سکه تمام طرح قدیم 710 هزار تومان شد/ دلار 1908 تومان

قیمت دلار امروز یکشنبه در بازار تهران به 1908 تومان - تاکنون- رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار که در روزهای اخیر روند افزایشی را تجربه می‌کند، امروز یکشنبه در بازار تهران به 1908 تومان رسیده است. در همین حال، امروز در بازار آزاد قیمت یورو 2423 تومان، پوند 2999تومان و درهم 524 تومان است.

همچنین قیمت سکه تمام طرح قدیم امروز یکشنبه 710 هزار تومان، طرح جدید 706 هزار تومان، نیم سکه 354 هزار تومان و نیم سکه 185 هزار تومان شده است.
 
هر گرم طلای 18 عیار امروز در بازار تهران به 72 هزار و 210 تومان نزدیک شده، این در حالی است که هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1573 دلار گزارش شده است.
 
کد مطلب 1633955

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