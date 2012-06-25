به گزارش خبرنگار مهر، موسسه لغتنامه دهخدا برای تدوین یادنامه‌ای در خور نام زنده‌یاد حسن احمدی گیوی فراخوان داده است.

در این فراخوان از پژوهشگران حوزه‌های مختلف به ویژه زبان و ادبیات فارسی خواسته شده مقالات خود را درباره زندگی و آثار این استاد فقید تا تاریخ 30/9/1391 به نشانی این موسسه به نشانی خیابان ولی عصر (عج)، ایستگاه پسیان، موسسه لغتنامه دهخدا ارسال کنند.

حسن احمدی گیوی استاد رشته زبان و ادبیات فارسی 26 اردیبهشت امسال درگذشت.

زنده‌یاد حسن احمدی گیوی از معروفترین و به قولی بزرگترین شاگرد استاد بدیع‌الزمان فروزانفر بوده که در سال‌های اخیر نیز ده‌ها عنوان کتاب در زمینه ادبیات فارسی و نیز ادبیات تطبیقی فارسی و ترکی به نگارش درآورده و آنها را به چاپ رسانده که زبان و نگارش فارسی، دستور ویرایش زبان فارسی و دستور زبان تطبیقی فارسی و ترکی از معروف‌ترین آنها است.

این استاد فقید زبان فارسی سال‌ها در تدوین لغتنامه دهخدا هم با این موسسه همکاری داشت و قریب 20 درصد از آنچه تاکنون از این دانشنامه منتشر شده، حاصل زحمات اوست. احمدی گیوی همکار حسن انوری در تدوین فرهنگ بزرگ سخن نیز بوده است.