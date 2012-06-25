۵ تیر ۱۳۹۱، ۷:۲۵

از سوی موسسه لغتنامه دهخدا/

یادنامه احمدی گیوی تدوین می‌شود

موسسه لغتنامه دهخدا در نظر دارد یادنامه‌ای برای زنده‌یاد حسن احمدی گیوی استاد فقید زبان و ادبیات فارسی تدوین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه لغتنامه دهخدا برای تدوین یادنامه‌ای در خور نام زنده‌یاد حسن احمدی گیوی فراخوان داده است.

در این فراخوان از پژوهشگران حوزه‌های مختلف به ویژه زبان و ادبیات فارسی خواسته شده مقالات خود را درباره زندگی و آثار این استاد فقید تا تاریخ 30/9/1391 به نشانی این موسسه به نشانی خیابان ولی عصر (عج)، ایستگاه پسیان، موسسه لغتنامه دهخدا ارسال کنند.

حسن احمدی گیوی استاد رشته زبان و ادبیات فارسی 26 اردیبهشت امسال درگذشت.

زنده‌یاد حسن احمدی گیوی از معروفترین و به قولی بزرگترین شاگرد استاد بدیع‌الزمان فروزانفر بوده که در سال‌های اخیر نیز ده‌ها عنوان کتاب در زمینه ادبیات فارسی و نیز ادبیات تطبیقی فارسی و ترکی به نگارش درآورده و آنها را به چاپ رسانده که زبان و نگارش فارسی، دستور ویرایش زبان فارسی و دستور زبان تطبیقی فارسی و ترکی از معروف‌ترین آنها است.

این استاد فقید زبان فارسی سال‌ها در تدوین لغتنامه دهخدا هم با این موسسه همکاری داشت و قریب 20 درصد از آنچه تاکنون از این دانشنامه منتشر شده، حاصل زحمات اوست. احمدی گیوی همکار حسن انوری در تدوین فرهنگ بزرگ سخن نیز بوده است.

