راهکار دانشمندان برای رفع طاسی/ بیدار کردن فولیکولهای خوابیده مو

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید این توضیح خیلی بدیهی به نظر برسد اما محققان دریافته اند که افرادی که موهای خود را از دست می دهند، فولیکولهای موهای آنها خوابیده است.

تریکولوژیستها ( مختصصان سلامت مو) به این نتیجه رسیده اند که فولیکولهای مو را می توان در حالت خواب شناسایی کرد، حالتی که این فولیکولها دیگر هیچ موی جدیدی را رشد نمی دهند که این امر به نازک شدن و در نهایت بی موئی منتهی می شود.

اکنون محققان اظهار داشته اند که آنها راهی را شناسایی کرده اند که می تواند فولیکولها را بار دیگر بیدار کرده و به احیای سری پر مو برای افرادی که درحال طاسی هستند کمک کنند.

متأسفانه دانشمندان نمی توانند که فرآیند طاسی را برای همیشه به تعویق بیاندازند اما در نهایت فولیکولهای مو توانایی رشد موهای جدید را از دست می دهند اما برای کسانی که موهایشان در قسمتهای بالای سر اندکی نازک شده شیوه های جدید ممکن است بتواند موثر باشد.

دکتر برونو برنارد رئیس بخش زیست شناسی مو در شرکت لورئال پاریس که این تحقیق را انجام داده اعلام کرد که این شرکت درحال توسعه یک درمان جدید است که می تواند آن را در قالب یک شامپو یا کرم مصرف کرد.

وی اظهار داشت: فولیکولهای مو در دو حالت ثابت هستند یا فعال هستند و یا در حالت خواب هستند. هراز گاهی آنها از یک حالت به حالت دیگر تغییر می کنند.

وی ادامه داد: برخی از فولیکولها در حالت خواب باقی می مانند و در انتظار علامت درست برای رشد موهای جدید هستند. آنها در دوره نهفتگی قرار دارند و اگر این دوره نهفتگی را کوتاه کنید، موهای بیشتری خواهید داشت.

دکتر برنارد اظهار داشت: ما یک ترکیب شناسایی کرده و درحال ساخت فرمولی از آن هستیم تا بتوان آن را روی پوست سر استفاده کرد تا فولیکولهای مو را از حالت خواب بیدار کرد و به حالت فعال رساند.

براساس گزارش تلگراف، بیش از نیمی از مردان مبتلا به ریزش مو هستند. تخمین زده شده است که حدود هشت میلیون از زنان در بریتانیا نیز تا حدی از ریزش مو رنج می برند.

به طور کلی مو تا یک دوره چهار ساله رشد می کند و پس آن وارد دوره خواب می شود، در طول این دوره ، سلولهای بنیادین در پوست فرآیند لازم را برای رشد موی جدید انجام می دهند.

در افرادی که درحال ریزش مو هستند این فرآیند متوقف شده و شکل نمی گیرد.

دانشمندانی که همراه دکتر برنارد در لورئال کار می کنند اعتقاد دارند که علت عدم رشد مو را کشف کرده اند. آنها دریافته اند که ذخیره ای از سلولهای بنیادین می تواند به رشد موهای جدید کمک کند، یکی سلولهای بنیادین که نزدیک سطح پوست قرار گرفته و دیگری در لایه های عمیق تر پوست قرار دارد.