قتل داماد از سوی 2 برادر کینه جو

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر و اسماعیل متهم اند 15 شهریور 89 داماد سابق خود به نام هادی را با ضربه کارد در شهر ری به قتل رساندند. دو متهم 13 روز بعد از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی تهران در شهر گرگان شناسایی و دستگیر شدند.

صبح امروز جلسه محاکمه متهمان در شعبه 74 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی اصغر عبداللهی برگزار شد. در ابتدای جلسه شفیعی، نماینده دادستان تهران به تشریح کیفرخواست پرونده پرداخت. سپس اولیای دم مقتول خواستار مجازات عاملان قتل پسرشان شدند.

رئیس دادگاه سپس اتهام قتل عمد را به ابوذر تفهیم کرد که متهم 29 ساله در دفاع از خود گفت: شب قبل از حادثه برای تعمیر ماشینم به همراه برادر خود از گرگان به تهران آمدیم، اما مرد تعمیرکار مدعی شد بخاطر اینکه سرش شلوغ است یک هفته باید صبر کنیم. چند وقت قبل نیز مقتول بدون اینکه به خانواده ما اطلاع دهد خواهرمان را طلاق داده و حضانت تنها فرزندشان را برعهده گرفته بود. تصمیم گرفتم برای صحبت با او سراغش روم. حدود ساعت 5 بعد از ظهر هادی را در مسیر خانه اش دیدم و وقتی از او درباره طلاق خواهرم سئوال کردم به من ناسزا گفت. من هم چاقویی که همراه داشتم را به سوی او گرفتم که در بدنش فرو رفت.



قاضی: انگیزه ات از قتل چه بود؟

متهم: فقط می خواستم علت طلاق خواهرم را از او بپرسم.

قاضی: چاقو را از کجا آورده بودی؟

متهم: آن را شب قبل از آشپزخانه خانه مان در گرگان برداشتم و پشت لباس خود مخفی کرده بودم.

قاضی: اگر انگیزه ای برای قتل نداشتی، چرا همراه خود چاقو برده بودی؟

متهم: برای اینکه اگر در جاده با مشکلی روبرو شدیم بتوانم از آن برای دفاع از خود استفاده کنم.

قاضی عبداللهی سپس با تفهیم اتهام معاونت در قتل به اسماعیل از او خواست به دفاع از خود بپردازد که پسر 25 ساله پس از حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: زمان حادثه برادرم از ماشین پیاده شد و سراغ مقتول رفت. 2-3 دقیقه بعد نیز هراسان برگشت و از من خواست سریع فرار کنم. مقتول نیز چند قدمی را به دنبال ماشین ما دوید و ضربه ای به آن زد. وقتی رد خون را بر روی ماشین دیدم تازه متوجه ماجرا شدم.

قاضی: در بازجویی ها مدعی شده بودید قتل را شما انجام داده اید، دلیل این اعتراف چه بود؟

متهم: این اعتراف تحت فشار بازجویی ها بود و من در قتل هیچ نقشی نداشتم.

پس از آخرین دفاعیات متهمان و وکیل مدافع شان، قاضی عبداللهی ختم رسیدگی به این پرونده را صادر کرد و برای صدور حکم با 4 قاضی مستشار دادگاه وارد شور شدند.