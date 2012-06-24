به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی ظهر شنبه در دیدار با نخبگان صنعت استان البرز که دفتر امام جمعه کرج برگزار شد، با تاکید بر اینکه صنعتگران باید روحیه ایستادگی و مقاومت داشته باشند، اظهار داشت:‌ جاده های پر پیچ و خم راننده حرفه ای را تربیت می کند، اگر این مشکلات نبود به فکر تولید داخل نمی افتادیم.



وی گفت:‌ باید مستقل باشیم، بالاخره مشکلات در این راه وجود دارد، اگر کارخانه ها و صنعت در مسیر درست حرکت کند می تواند حرفی در دنیا داشته باشد.



امام جمعه کرج افزود: اگر یک کشوری می خواهد مستقل، عزیز، مقتدر و بلند قامت باشد باید بر روی پایه خودش بایستد.



حجت الاسلام کازرونی ادامه داد:‌ واقعیت قصه این است کار تولید و صنعت دیگر کشورها به درد ایران نمی خورد بنابراین باید خودمان تولید داشته باشیم.



وی گفت: تمام تلاش دشمن این است از نقطه ضعف و وابستگی ها به ما ضربه بزند که نمونه اخیر آن را در بحث بنزین و نفت مشاهده کرده ایم.



امام جمعه کرج اظهار داشت: امروزه دشمنان بر روی نفت ایران مانور می دهند به دلیل اینکه می دانند نفت برای ایران حیاتی است.



وی بر تقویت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد و افزود: شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و با توجه به فضا و جنگی که بوجود آمده می طلبد با جدیت تلاش و مبارزه کنیم.

