یک تفاهمنامه‌ بی اثر/ بقاع متبرکه البرز همچنان در انتظار رای دو نهاد

به گزارش خبرنگار مهر، امامزاده ها و بقاع متبرکه استان البرز که تعداد بسیار زیاد آنها بر قدمت فرهنگی و مذهبی استان افزوده در بسیاری موارد نیازمند بازسازی و مرمت و توجه دوچندان مسئولان ذیربط برای ساماندهی است.

بیش از صد امامزاده و بقعه متبرکه در استان البرز باعث شده که بنا به گفته استاندار البرز، این استان سومین استان مذهبی کشور بعد از مشهد و قم باشد، از این رو ساماندهی و فعال کردن امامزاده ها و اماکن متبرکه استان می تواند گامی موثر در رونق گردشگری به ویژه گردشگری مذهبی باشد.

این در حالی است که بسیاری از امامزاده ها و اماکن متبرکه استان دارای قدمت تاریخی و فرهنگی نیز هستند و همین امر می تواند گردشگری تاریخی و باستانی استان را نیز فعال نگه دارد.

البرز مهد پتانسیل های بی نظیر در حوزه فرهنگ و اماکن مذهبی و تاریخی است و این امر می تواند بسیار مورد بهره برداری قرار گیرد تا علاوه بر صنعت و کشاورزی استان البرز در زمینه گردشگری مذهبی و باستانی و تاریخی نیز حرفی برای گفتن داشته و چه بسا سرآمد استان های کشور باشد.

متاسفانه طرح ساماندهی و بازسازی و احیای برخی امامزاده ها که دارای بافت تاریخی و باستانی بی نظیری نیز هستند، قربانی عدم تفاهم دو نهاد متولی در این امر شده و تلاش ها برای به تفاهم رسیدن این دو نهاد بی اثر مانده است.

متولی رسیدگی به امور بقاع متبرکه بنا به تعریف، اداره اوقاف و امور خیریه است اما ماجرای قربانی شدن امامزادگان برای بازسازی و ساماندهی از آن جا شروع شد که تعداد زیادی از بقاع متبرکه استان به سبب دارا بودن بافت قدیمی و تاریخی در فهرست آثار تاریخی اداره میراث قرار گرفته و هرگونه تخریب، بازسازی و فعالیت های عمرانی در آنها باید با هماهنگی آنها صورت می گرفت.

از این جا شد که دو نهاد متولی رسیدگی به امور بقاع شدند هرچند که بنا به گفته مدیرکل اداره میراث همچنان متولی اصلی اوقاف است و همه بودجه و اعتبارات به آن نهاد اختصاص می یابد.

با پیگیری های صورت گرفته توسط خبرنگار مهر و گزارش ها و اخبار منتشر شده در این زمینه، دو اداره تصمیم گرفتند که تفاهمنامه ای دراین خصوص امضا کنند تا به موازات یکدیگر و با تعاملات صورت گرفته، امور بقاع استان را ساماندهی کنند.

اما متاسفانه با گذشت چندماه از امضای تفاهمنامه هنوز اقدام موثر و قابل ذکری در این خصوص صورت نگرفته و این درحالی است که برخی از امامزاده های استان رو به ویرانی و تخریب نهاده اند.

تخریب آثار باستانی و تاریخی در هیچ جای دنیا معنا ندارد

مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: اداره اوقاف وامور خیریه البرز علیرغم امضای تفاهمنامه همچنان مصر به تخریب و بازسازی امامزاده های مذکور است.

محمدرضا پوینده اظهار داشت: این امامزاده ها به سبب دارا بودن بافت تاریخی و قدمت زیاد جز فهرست آثار تاریخی استان ثبت شده اند و تخریب آثار باستانی در هیچ جای دنیا معنا ندارد.

وی گفت: با آنکه متولی اصلی امامزاده ها اوقاف و امور خیریه بوده و بودجه و اعتبارات به آن نهاد تخصیص داده می شود اما اداره میراث بارها اعلام کرده که آماده است تا از بودجه محدود خود برای این امر همکاری کند.

پوینده تصریح کرد: مرمت و بازسازی بقاع با حفظ بافت قدیمی و تاریخی مدنظر میراث فرهنگی بوده و در این زمینه از هیچ همکاری و تعاملی فرو گذار نخواهد بود.

بودجه و اعتبار اوقاف برای مرمت کافی نیست

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اداره اوقاف و امور خیریه بودجه و اعتباری برای مرمت نداشته و تنها در اعتبارات تخریب و بازسازی تعریف شده است.

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی اظهار داشت: بسیاری از امامزاده های استان در حال تخریب است و امکان مرمت آنها وجود نداشته و تنها هدر دادن هزینه خواهد بود.

وی تصریح کرد: اوقاف وامور خیریه متولی امامزاده ها است اما میراث فرهنگی اجازه ورود به حوزه عمرانی امامزاده ها را ندارد.

بنی احمدی گفت: میراث نه حاضر است هزینه ای را صرف ساماندهی بقاع کند و هم با بهانه آثار تاریخی بودن اجازه انجام فعالیت های عمرانی را به ما می دهد.

به هر حال آنچه مهم جلوه می کند آن است که امامزاده ها و بقاع متبرکه ای که هم به لحاظ اعتقادی و هم به لحاظ تاریخی می توانند از افتخارات فرهنگی و مذهبی استان و نمادی از قدمت استان در این دو حوزه باشند، قربانی عدم تفاهم دو نهاد، رو به تخریب و ویرانی نهاده و بعضا به ویرانه ای تبدیل شده اند که در شان امامزاده نیست.

باید چاره اندیشیده شود تا در صورت امکان هم آثار تاریخی صدمه ای نبیند و هم شان امامزاده به لحاظ عمران و آبادی بقعه متبرکه حفظ شود.

اگر قرار باشد با بهانه حفظ بافت تاریخی، امامزاده ویرانه ای مخروب و دور از شان باشد آیا بهتر نیست اعتقادات و ارزش های مذهبی در اولویت قرار گرفته و بنا تخریب و بازسازی شود؟

یا اگر بتوان با بودجه و اعتباری هرچند بیشتر ضمن مرمت و بازسازی بنای امامزاده و عمران آن، در حفظ آثار تاریخی و باستانی کشور نیز تلاش کرد آیا بهتر نیست به جای مقابله کاری به دنبال چاره اندیشی برای به کارگیری بهترین روش ممکن بود؟

به طور کل حفظ شان امامزاده و بقاع متبرکه و همچنین حفظ آثار باستانی و تاریخی هر دو موجب افتخار و سربلندی روزافزون استان خواهد بود و هر دو نهاد باید تنها به این موضوع توجه داشته باشند و برای تحقق آن از یکدیگر پیشی بگیرند.

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گزارش: لیلا جعفری

