به گزارش خبرنگار مهر، شناختن گذشته برای اینکه زمان حال را بهتر بشناسیم، برای انیکه بدانیم چگونه گذشته را ادامه می‌دهیم و چگونه از آن جدا می‌شویم، مهم است.

تاریخ‌نگاران دریافته‌اند که اگر تاریخ را به دوره‌هایی پی در پی با ویژگی‌هایی مشخص تقسیم کنند، گذشته را بهتر می‌شناسند و می‌توانند آن را مخصوصا برای بچه‌ها و جوان‌ترها بهتر شرح دهند.

در کنار قرون وسطای خشک و خشن و فقیری که می‌شناسیم، قرون وسطایی هست که زیبایی‌های خود را دارد. قرون وسطای شوالیه‌ها، آواز‌خوان‌های دوره‌گرد، بازارهای مکاره، افسانه‌های گوناگون و ...

قرون وسطا زمان تاسیس دانشگاه‌های مهم و ظهور بزرگ‌ترین دانشمندان تاریخ نیز بوده است.

کتاب «گفتگو با بچه‌ها درباره قرون وسطا» دارای فصل‌هایی چون قرون وسطا، شوالیه‌ها، بانوان و بانوی بزرگ، قلعه‌ها و کلیساهای جامع، مردم قرون وسطا، قدرتمندان، دین و وحدت اروپا، موجودات خیالی و دینی قرون وسطا، فرهنگ، پیدایش اروپا، وقایع قرون وسطا.

ویژگی کتاب این است که به صورت پرسش و پاسخ تدوین شده است؛ پرسش و پاسخ‌هایی که مشخص نشده است بین کدام دو نفر شکل گرفته است.

این کتاب 132 صفحه‌ای در شمارگان 1650 نسخه و قیمت 2500 تومان به چاپ رسیده است.