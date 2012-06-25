  1. فرهنگ و ادب
۵ تیر ۱۳۹۱، ۹:۱۵

سفر بچه‌ها به قرون وسطا

سفر بچه‌ها به قرون وسطا

کتاب «گفتگو با بچه‌ها درباره قرون وسطا» نوشته ژاک لوگوف با ترجمه مهدی ضرغامیان توسط انتشارات آفرینگان به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شناختن گذشته برای اینکه زمان حال را بهتر بشناسیم، برای انیکه بدانیم چگونه گذشته را ادامه می‌دهیم و چگونه از آن جدا می‌شویم، مهم است.

تاریخ‌نگاران دریافته‌اند که اگر تاریخ را به دوره‌هایی پی در پی با ویژگی‌هایی مشخص تقسیم کنند، گذشته را بهتر می‌شناسند و می‌توانند آن را مخصوصا برای بچه‌ها و جوان‌ترها بهتر شرح دهند.

در کنار قرون وسطای خشک و خشن و فقیری که می‌شناسیم، قرون وسطایی هست که زیبایی‌های خود را دارد. قرون وسطای شوالیه‌ها، آواز‌خوان‌های دوره‌گرد، بازارهای مکاره، افسانه‌های گوناگون و ...

قرون وسطا زمان تاسیس دانشگاه‌های مهم و ظهور بزرگ‌ترین دانشمندان تاریخ نیز بوده است.

کتاب «گفتگو با بچه‌ها درباره قرون وسطا»  دارای فصل‌هایی چون قرون وسطا، شوالیه‌ها، بانوان و بانوی بزرگ، قلعه‌ها و کلیساهای جامع، مردم قرون وسطا، قدرتمندان، دین و وحدت اروپا، موجودات خیالی و دینی قرون وسطا، فرهنگ، پیدایش اروپا، وقایع قرون وسطا.

ویژگی کتاب این است که به صورت پرسش و پاسخ تدوین شده است؛ پرسش و پاسخ‌هایی که مشخص نشده است بین کدام دو نفر شکل گرفته است.

این کتاب 132 صفحه‌ای در شمارگان 1650 نسخه و قیمت 2500 تومان به چاپ رسیده است.

کد مطلب 1634005

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