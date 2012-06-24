به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور به همراه معاونین و تعدادی از مدیران دستگاه ها، از پروژه تقاطع غیر هم سطح پردیسان بازدید کرد.



وی در حاشیه این بازدید طی سخنانی اظهار داشت: پروژه تقاطع غیر هم سطح پردیسان به همراه مجموعه ای از طرح های منشعب از جمله بلوار 100 متری، میدان بزرگ، معابر 60 متری پردیسان و بلوار شهروند از طرح های مهم و اساسی منطقه پردیسان است که با هدف تسهیل عبور و مرور شهری و ایجاد راه های دسترسی مناسب به این نقطه از شهر در حال اجرا می باشد.



استاندار قم با اشاره به اهمیت اجرای طرح های حمل و نقل شهری در منطقه گفت: پردیسان به عنوان یکی از مراکز مهم ثقل جمعیتی استان در آینده با حدود 300 هزار نفر جمعیت و رونق کنونی ساخت و ساز و احداث بیش از 40 هزار واحد مسکن مهر، نیازمند اجرای چنین طرح ها و پروژه های زیر بنایی است.



وی با انتقاد از روند نسبتاً کند پیشرفت پروژه تقاطع غیر هم سطح پردیسان و تاکید بر لزوم تسریع در اجرای آن افزود: با توجه به حجم بالای تردد در مسیر ورودی پردیسان و مشکلات موجود، باید عملیات عمرانی این پروژه عظیم با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری و اجرا شود.



حجت الاسلام موسی پور همچنین با تاکید بر لزوم تسریع در رفع موانع و مشکلات اجرایی طرح از جمله مشکل معارضین طرح افزود: باید با سرعت دادن به کار و افزایش ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی، تاخیرهای ناشی از مشکلات و موانع یاد شده جبران شود.



وی با اشاره به مجموع اعتبارات تخصیص یافته برای اجرای این طرح ، گفت: تاکنون بیش از 12 میلیارد تومان فقط برای اجرای سازه های فنی پروژه تقاطع غیر هم سطح هزینه شده که با احتساب سایر هزینه ها از جمله ساخت معابر، پیاده رو سازی و تملک اعتبارات سنگینی صرف این پروژه عظیم خواهد شد.



استاندار قم همچنین از پروژه احداث خیابان 50 متری پردیسان بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.



حجت الاسلام موسی پور با اشاره به این که این پروژه به طول 600 متر و با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال در حال اجراست افزود: تکمیل این پروژه و اتصال آن به خیابان های احداثی جدید در ادامه این مسیر، مشکلات ترافیکی منطقه را حل خواهد کرد.



وی در پایان با تاکید بر لزوم توجه به توسعه فضای سبز منطقه پردیسان، از اختصاص 80 هکتار زمین برای فضای سبز منطقه خبر داد و افزود: در این خصوص، واگذاری زمین انجام شده و منتظر اجرای برنامه های عملیاتی از سوی شهرداری هستیم.